Выступления стендап-комика Алексея Щербакова, запланированные в России на апрель и октябрь, оказались недоступны для зрителей. RTVI обнаружил, что билеты на ближайшие концерты артиста приобрести невозможно.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Афиша», 2 апреля должно было состояться выступление Щербакова в столичном концертном зале «Москва», а 8 октября — в доме культуры Обнинска. Оба мероприятия числятся в афишах, однако при попытке купить билеты появляется уведомление об их отсутствии.

В билетном сервисе StandUp.Bilet.Ru при попытке купить билеты на апрельский концерт в КЗ «Москва» высвечивается сообщение о временной недоступности продаж. Через официальный сайт Щербакова, который перенаправляет на «Яндекс. Афишу», билеты формально еще можно купить — система показывает два свободных места в партере.

Сотрудница концертного зала «Москва» сообщила «Известиям», что продажа билетов на выступление Щербакова приостановлена. Причины произошедшего ей неизвестны. Она пояснила, что официально концерт будет считаться отмененным только после получения соответствующего письма от организатора.

В пресс-службе КЗ «Москва» в ответ на запрос РИА Новости также не смогли подтвердить отмену выступления, заявив об отсутствии точной информации.

На официальном сайте комика также не удается приобрести билеты на выступление в Твери, запланированное на 8 января 2027 года. Представитель конгресс-холла «Завидово» в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что у них отсутствует информация о запланированном на 8 января концерте Щербакова. Причина, по ее словам, в том, что организатором является не их площадка.

Концертный директор Щербакова в разговоре с «Фонтанкой» отказался от комментариев, сославшись на неудобное время и попросив перезвонить позднее.

Алексей Щербаков — 37-летний комик, родившийся в Зеленограде. Широкую известность получил как резидент YouTube-канала LabelCom и участник различных юмористических проектов. Позднее стал одним из ключевых резидентов шоу Stand Up на телеканале ТНТ. Также Щербаков участвует в популярном проекте «Что было дальше?» вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.

В конце января Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, после чего он вернулся в Казахстан. Комитет национальной безопасности республики инициировал проверку в отношении комика, однако конкретные детали не раскрываются до завершения мероприятий.