Самыми дорогими для бюджета артистами стали Шаман (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов. Их концерты автономные учреждения культуры из разных регионов закупают за госсчет за миллионы рублей, рассказали RTVI в «Тендерскопе».

Оренбург потратил 16,6 млн руб. на концерт Шамана на День города — пока это самое дорогое выступление за госсчет в 2024 году, подсчитали в исследовательском проекте, занимающимся анализом госзакупок «Тендерскоп» для RTVI. Заказчиком самого дорогого выступления стало муниципальное автономное учреждение «Центр городских мероприятий».

Второй самый дорогой концерт за госсчет тоже провел Шаман — за выступление артиста на 95-летии Магнитогорска в рамках концерта «Магнитогорск 95 — Живая легенда России» заплатили 15 млн руб. Закупку проводило муниципальное автономное учреждение культуры «Магнитогорское концертное объединение».

Третий по стоимости концерт прошел в Мурманске в честь 86-летия со дня основания города — там выступил Григорий Лепс за 13,3 млн руб. Закупку проводило государственное областное автономное учреждение культуры «Мурманский областной дворец культуры и народного творчества им С. М. Кирова».

В десятку самых дорогих выступлений за государственный счет также вошли концерты Олега Газманова в Великом Новгороде и Южно-Сахалинске (8,23 млн руб. и 7,79 млн руб.), Александра Маршала в Нижнем Тагиле (7,45 млн руб.), Шамана в Южно-Сахалинске (6,9 млн руб.), группы «Градусы» и Mia Boyka в Ноябрьске (6,8 млн руб. и 5,5 млн руб.) и Григория Лепса в Южно-Сахалинске (5,6 млн руб.).

В каждом случае заказчиком выступали местные автономные учреждения культуры. В «Тендерскопе» объясняют, что такая организационно-правовая форма дает заказчикам возможность уйти от более строгого закона о контрактной системе закупок (44-ФЗ) и провести сделку по 223-ФЗ.

«Это означает, что автономное учреждение может создать свои правила относительно того, что, у кого и как закупать», — объяснили в «Тендерскопе».

В отличие от бюджетных учреждений автономные финансируются не только за счет бюджета, но и за счет доходов от собственной деятельности, уточняют исследователи. Однако в отличие от крупных компаний с госучастием, например банков, которые могут позволить себе дорогостоящие корпоративы, автономные учреждения призваны выполнять социально-культурные функции государства и создаются органами государственной или муниципальной власти, соответственно, должны придерживаться и общих принципов, распространяемых на эти органы, добавляют в «Тендерскопе».

«Эффективное использование денежных средств — один из таких принципов. От того, насколько эффективно осуществляются закупки, напрямую зависит объем и качество реализуемых государством мер. Одним из критериев оценки эффективности выступает показатель экономии бюджетных средств. Экономия в том числе предполагает отказ от затрат, не являющихся необходимыми с точки зрения общественного блага», — говорят в «Тендерскопе».

Организация запустила петицию с призывом ограничить гонорары артистов и перенаправить эти деньги на решение реальных социальных проблем. Обращение планируют направить премьер-министру Михаилу Мишустину и главам регионов.