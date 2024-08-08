Венский этап тура Тейлор Свифт Eras был отменен после ареста двух человек по подозрению в заговоре с целью совершения нападения на публичное мероприятие в австрийской столице, пишет The Guardian.

Организаторы концертов Barracuda Music сделали соответствующее заявление поздно вечером 7 августа после того, как австрийские власти сообщили об аресте 19-летнего гражданина Австрии по подозрению в планировании нападения в районе Вены и предположили, что концерты Свифт были «центром» заговора.

Мужчина, который «в последние недели» присягнул на верность группировке «Исламское государство» (ИГ)*, был задержан примерно в часе езды от Вены утром 7 августа, сообщил на пресс-конференции глава австрийских служб безопасности Франц Руф, назвав молодого человека «исламистом».

«Мы засекли подготовительные действия и установили, что 19-летний преступник нацелился на концерты Тейлор Свифт в Вене», — сказал он, уточнив, что в доме задержанного были изъяты химические вещества, которые сейчас проходят экспертизу.

В Вене был арестован второй человек, предположительно контактировавший с подозреваемым.

Свифт должна была выступать на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене в четверг, пятницу и субботу (8, 9 и 10 августа). Barracuda Music заявила: «После подтверждения от правительственных чиновников о готовящемся теракте на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет иного выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности».

Все билеты на выступления американской певицы были распроданы. Ожидалось, что концерты посетят около 170 тысяч поклонников Тейлор Свифт. Организаторы заверили, что вернут все деньги за билеты. Фанаты звезды в соцсетях выражают разочарование по поводу отмены шоу. «Я так расстроена. Я ждала этого больше года», — написала одна из поклонниц артистки в соцсети Х.

Администраторы официальной фан-группы «Swifties» в WhatsApp завалены тысячами сообщений с претензиями и сожалениями по поводу отмены концертов.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер написал в социальной сети X, что «отмена концертов Тейлор Свифт организаторами стала горьким разочарованием для всех ее поклонников в Австрии». «Ситуация вокруг запланированного теракта в Вене была очень серьезной», — добавил он.

По его словам, благодаря интенсивному сотрудничеству между полицией, австрийской и иностранной разведкой «угрозу удалось распознать на ранней стадии, устранить ее и предотвратить трагедию».

В 2017 году 22 человека погибли, когда террорист-смертник атаковал концерт Арианы Гранде в Манчестере. Террорист Салман Абеди взорвал собранную по онлайн-инструкции бомбу на Manchester Arena в конце концерта, когда тысячи молодых поклонников расходились по домам. Купивший химикаты для взрывного устройства брат террориста был приговорен к 55 годам тюрьмы.

В 2023 году официальное расследование показало, что британская внутренняя разведка MI5 не отреагировала на ключевую информацию и упустила возможность предотвратить самую смертоносную экстремистскую атаку в Великобритании за последние годы.

* Организация признана в России террористической и запрещена