Пока трудно оценить масштаб отказа от туров в Индию на фоне эскалации ее конфликта с Пакистаном, поскольку ситуация развивается, но в отсутствие реальных столкновений «на земле» россияне вряд ли откажутся от этого направления, заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян.

«Я не думаю, что возникнет отмена, потому что россияне ездят в основном на Гоа, а это удаленная локация в случае какого-то наземного обострения», — отметил Мурадян.

Эксперт обратил внимание, что россияне редко реагируют на политические обострения в зонах отдыха при отсутствии реальных угроз.

«Наши туристы крайне закалены в плане фильтрации информации, а эти две страны чаще обмениваются грозными заявлениями, чем, к счастью, военными ударами. Поэтому я не думаю, что будет какой-то эффект, если не возникнет реальной эскалации на земле», — добавил он.

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после вооруженного нападения в Кашмире 22 апреля, пишет The New York Times. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран, убив 26 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал «преследовать террористов до края Земли», сообщает Hindustan Times. Правительство страны приняло решение аннулировать визы, выданные пакистанцам, с 27 апреля, отмечает Associated Press.

Власти Пакистана, в свою очередь, признали недействительными визы, выданные индийцам, а также закрыли воздушное пространство над страной для индийских авиакомпаний и приостановил торговлю с Индией.

Помимо этого, Индия заявила о приостановке Договора о водах Инда, регулирующего использование водных ресурсов. В ответ на это Совбез Пакистана предупредил, что любые попытки остановить или отвести поток воды «будут рассматриваться как акт войны».

Между тем телеграм-канал «Индия сегодня» пишет, что конфликт раздут в СМИ, а на самом деле отношения обеих стран часто обостряются, «иногда очень резко и сильно», а на линии контроля в Кашмире «армии двух ядерных стран стреляют друг в друга».

«Открою вам секрет — они и раньше это делали. Ежегодно с обеих сторон регистрируется по паре тысяч (!) случаев нарушения соглашения о тишине на границе. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это такая обыденность для тех мест, что даже в новости не попадает. Далее — перекрытие дамбы. То, что сегодня Индия перекрыла воду, не означает, что завтра в Исламабаде будут сухие краны в кухнях. Потребуется несколько лет, чтобы сельское хозяйство Пакистана понесло сильный урон от этой меры. А девать излишек воды на индийской стороне будет некуда уже к середине июня. И воду придется пустить снова», — отмечается в посте.

Телеграм-канал уточняет, что в данном случае, вероятно, все ограничится тем, что экономики двух стран пострадают, «пара тысяч пакистанцев срочно покинет Индию, а гуджаратские рыбаки, ненароком пересекшие водную границу государства, подольше посидят в пакистанской тюрьме в ожидании обмена».