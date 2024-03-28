Любые пытки являются преступлением, а те, кто их применяет, должны понести ответственность, заявил в разговоре с RTVI первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, член партии КПРФ Юрий Синельщиков.

По его мнению, в отношении тех, кто применяет пытки к задержанным, нужно проводить расследование, а затем выносить приговор. Парламентарий убежден, что в этом вопросе исключений быть не может ни для какой категории граждан.

Депутат отметил, что сотрудники правоохранительных органов также должны привлекаться к ответственности, если они прибегли к пыткам.

«Как я отношусь к пыткам? Как и положено прокурору. Я считаю это крайним безобразием. И, так сказать, сотрудники полиции или сотрудники других правоохранительных систем должны нести ответственность адекватную. Все такие случаи должны быть расследованы. <…> Извините, если говорят, что человеку отрезали ухо. Это же видно, что отрезали, он сам себе не будет резать. Значит есть преступление, за которое нужно нести ответственность», — пояснил Синельщиков.

По словам депутата, российское общество считает, что по отношению к преступникам «можно использовать любые средства», но это не так. Собеседник RTVI подчеркнул, что граждане России, в том числе и сотрудники силовых ведомств, могут использовать в работе и в жизни только те средства, которые разрешены законом.

«Вы знаете, у нас культура такая. В России такая культура. Мы еще находимся от цивилизованного общества несколько ниже и считаем, что в борьбе с преступностью можно использовать все средства. Так ведь и народ считает. А средства можно использовать только законные», — сказал депутат.

Синельщиков добавил, что сам он называет подобные пытки над преступниками и обвиняемыми «садизмом». Он также напомнил, что истории о применении пыток со стороны правоохранителей периодически появляются в инфополе. По словам депутата, силовики объясняют это тем, что «закон у нас беззубый, и они (преступники. — Прим. RTVI) все равно живы останутся». По мнению Синельщикова, чтобы «убрать этот садизм, нужно ввести легальную меру».

После задержания первых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в интернете распространилось видео, на котором силовик в камуфляже отрезает одному из подозреваемых часть уха и засовывает ее задержанному в рот. После этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что применение пыток к задержанным и обвиняемым «совершенно недопустимо». Омбудсмен добавила, что любые процессуально-оперативные действия с подозреваемыми нужно проводить в соответствии с законом.