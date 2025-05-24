Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий основателю сети супермаркетов «Магнит» Сергею Галицкому, впервые стал чемпионом России по футболу, став самой молодой российской командой, которая этого добилась. Краснодарцы обыграли «Динамо» со счетом 3:0, на их счету 67 очков.

Голы забили Никита Кривцов, Эдуард Сперцян и колумбиец Джон Кордоба.

В 2024 году «Краснодар» финишировал вторым, а чемпионом стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Несмотря на победу над «Ахматом» со счетом 3:0 в этом году, команда не смогла завоевать титул в свой столетний юбилей. В итоге у «Зенита» 66 очков, и они отстали от клуба Галицкого лишь на одно очко.

Третье место досталось ЦСКА (59 очков). Четвертое место — «Спартак» (57 баллов), пятое — «Динамо» (56), шестое — «Локомотив» (53).

ФК «Краснодар» — российский частный клуб, основанный Галицким в 2008 году. Помимо клуба, бизнесмен создал академию «Краснодара», где воспитывались многие известные игроки. Среди них — Матвей Сафонов (ПСЖ), Даниил Фомин («Динамо»), Даниил Пруцев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов») и Магомед-Шапи Сулейманов («Спортинг Канзас-Сити»).

С 1992 года чемпионат России выигрывали семь команд. Среди них — владикавказская «Алания», казанские «Рубин» и «Зенит», московские «Локомотив» и ЦСКА, а также «Спартак». Лидерами по числу чемпионств являются «Зенит» и «Спартак», у каждого по 10 побед.