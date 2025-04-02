Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Пьер Кренбюль подтвердил в специальном интервью RTVI, что власти Азербайджана уведомили МККК о намерении закрыть их офис в Баку. По словам Кренбюля, переговоры по этому вопросы продолжаются.

«Мы были проинформированы о намерении правительства Азербайджана. В настоящее время мы не обсуждаем детали этого публично. Сейчас ведется непрерывный диалог с властями Баку. И потом, когда будет достигнут окончательный статус, об этом, конечно, объявят. Но в настоящее время это конфиденциальный двусторонний диалог с властями Азербайджана», — отметил Пьер Кренбюль.

Он также подтвердил RTVI, что его коллегам недавно удалось получить в Азербайджане доступ к армянским пленным. Именно поэтому угроза закрытия офиса в Баку вызывает беспокойство у их близких.