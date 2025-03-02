Президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети TruthSocial о намерении создать государственный резерв криптовалют. После его заявления упомянутые в посте криптовалюты подскочили в цене.

По словам Трампа, в крипторезерв войдут токены XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), биткоин (BTC), Ethereum (ETH) «и другие ценные криптовалюты». После сообщения президента стоимость биткоина превысила $90 тыс., XRP, Solana и Cardano подскочили в цене на 20-50%, пишет Forbes. Ethereum вырос почти на 10% до примерно $220, сообщает Bloomberg.

«Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации [экс-президента Джо] Байдена <…>. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира», — заявил Трамп.

Он сослался на свой указ о цифровых активах, принятый в январе вскоре после вступления в должность президента США. Bloomberg отмечает, что в документе не упоминаются никакие конкретные токены, а говорится лишь о возможности создать национальный запас цифровых активов, потенциальное создание и поддержание которого должна оценить рабочая группа.

Согласно указу, группу возглавит специальный советник по искусственному интеллекту и криптовалютам. В нее также вошли министры финансов, торговли внутренней безопасности, генпрокурор, помощники президента по вопросам национальной безопасности, экономической политике, науке и технологиям и другие представители администрации.

Некоторые штаты сопротивляются идее создания криптовалютного резерва. Законодательные собрания Монтаны, Вайоминга, Северной Дакоты, Южной Дакоты и Пенсильвании проголосовали против этой инициативы, пишет Business Insider.

Законопроекты о крипторезервах успешно продвигают Техас и и Аризона, а Юта может стать первым штатом, готовым воплотить эту идею в жизнь. В случае одобрения местный законопроект позволит казначею штата инвестировать до 5% определенных государственных средств в цифровые активы с рыночной капитализацией более $500 млрд за последние 12 месяцев. Под это описание подходит только биткоин, отмечает Business Insider.

Криптоиндустрия поддержала Дональда Трампа во время его предвыборной кампании на фоне обещаний политика превратить США в «биткоин-сверхдержаву». При Байдене регуляторы ужесточили меры в отношении индустрии в рамках борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.