Одна из самых популярных в России сетей пиццерий «Додо Пицца» официально объявила о завершении процесса своей редомиляции — переносе юридического лица, без прекращения его деятельности.

В данном случае, речь идет о переносе холдинговой компании Dodo Brands с Британских Виргинских островов в казахский Международный финансовый центр “Астана”.

«Компания сменила юрисдикцию с сохранением статуса юридического лица, всей своей бизнес-структуры», — следует из официального сообщения финансового центра

Dodo Brands стала четвертой крупной компанией с российскими корнями, которая сменила место регистрации с европейских офшорных юрисдикций на “Астану”. Ранее в МФЦА зарегистрировались крупный производитель золота Solidcore Resources Plc (ранее — Polymetal International Plc), сеть дисконтных магазинов Fix Price Group Ltd. и российский производитель промышленной упаковки Specta Group Ltd.

Как сообщили RTVI в пресс-службе администрации «Астаны», в настоящий момент в Казахстан из европейских оффшоров и т.н.»налоговых гаваней» переехало 14 крупных международных компаний. В том числе пять — с Британских Виргинских Островов, шесть — с Кипра, по одной с острова Джерси, Швейцария и Люксембурга.

В Dodo Brands выбор Казахстана, связывают с наличием в стране «реальной операционной деятельности», а также корпоративного офиса компании.

Первая пиццерия «Додо Пицца» была открыта в Сыктывкаре в 2011 году. В 2025 году в России работало 887 точек, это третья по величине сеть фастфуда в стране. В Казахстане, сейчас действует более 100 пиццерий и 14 кофеен «Дринкит». В Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане открыты 33 пиццерии.

Выручка Dodo Brands в 2024 году превысила $1 млрд. Основой развитие бизнеса компании является франчайзинг — 95% ее точек находятся в управлении партнеров.

Илья Никитин