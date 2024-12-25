Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев рассказали в программе «Легенда» на RTVI, почему участник первого состава Игорь Сорин покинул коллектив.

Григорьев-Апполонов связал уход Сорина с резким взлетом популярности группы. «Крыша съехала. «Всё, я звезда, я бог, я не хочу петь чужие песни»», — вспоминает музыкант.

По словам Андреева, Сорин говорил, что «устал петь одно и то же» и «хочет петь своё».

«Хотя мы общались после его ухода. Приезжали к нему в гости, он показывал свои некоторые песни, наработки», — рассказал Андреев.

Григорьев-Апполонов добавил, что Сорин после ухода из «Иванушек» записал только одну песню — «Русалка».

«Остальные у него были все какие-то болванки, «рыбы». Даже ничего невозможно восстановить, не найти. Практически ничего он не сделал, не успел. И вот этот несчастный случай трагический, конечно. Я-то вообще в нем видел Робби Уильямса такого, знаете, русского», — добавил собеседник RTVI.

Игорь Сорин ушел из группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Рано утром 1 сентября 1998 года он упал с балкона шестого этажа. Через три дня певец скончался в больнице. Ему было 28 лет.

После ухода Сорина из «Иванушек» новым солистом коллектива стал Олег Яковлев. Он пел в группе до 2013 года. В 2017-м Яковлев умер в больнице от остановки сердца в возрасте 47 лет.