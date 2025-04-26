В Комсомольске-на-Амуре погиб ребенок, инцидент произошел на выставке захваченной в зоне СВО техники, пишут телеграм-каналы. По предварительным данным, бронетранспортера М113 открылся люк и ударил четырехлетнего мальчика по голове.

Выставка трофейной техники производства Украины, Турции, Великобритании и США проходит на Театральной площади в Комсомольске-на-Амуре с 24 апреля по 3 мая. Среди экспонатов — бронеавтомобили Humvee и MaxxPro, а также БТР Kirpi. Их привезли после обращения главы Хабаровского края Дмитрия Демешина.

По данным местного телеграм-канала Komsagram, инцидент произошел днем 26 апреля: четырехлетний ребенок осматривал одну из боевых машин. В это время задняя крышка люка упала на ребенка и травмировала его, он получил открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на все попытки приехавшей скорой спасти его, мальчик умер.

Один из присутствовавших на выставке горожан рассказал, что слышал, как люк упал с громким звуком, но сам происшествия он не видел. По его словам, сразу после этого к месту происшествия сбежались люди.

Телеграм-канал Baza сообщает, что крышка упала на голову мальчика, когда он осматривал бронетранспортер М113. После трагедии выставку оцепили.

По данным хабаровского портала DVHab.ru, во время выставки несколько детей пытались залезть на бронемашины, и люк одной из них внезапно открылся и ударил ребенка. Тот, по предварительным данным, скончался в машине скорой помощи.

«По словам очевидцев, мальчик стоял под БТРом, когда внутри кто-то из детей дернул за рычаг, и люк открылся и упал ему на голову. По другой версии, просто вытекла со временем гидравлика, и тяжелая дверца открылась сама», — говорится в материале.

Власти ситуацию пока не комментировали.