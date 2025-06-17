Казахстанское Агентство по атомной энергии объявило, что первую АЭС мощностью 2400 МВт будет строить российский Росатом. «Мы не собираемся затягивать сроки строительства второй АЭС», — заявил на полях прошедшего 17 июня в Астане форума «Китай — Центральная Азия» первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Что касается генподрядчика по строительству второй АЭС, то на двусторонней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении построить «несколько, по крайней мере две-три, АЭС» в республике.

«Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС. Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке», — заявил Токаев.

Он дал правительству поручение подготовить проект соглашения с Китаем о сотрудничестве в области атомной энергии, где, скорее всего, будут прописаны и обязательства по строительству АЭС.

Само решение о строительстве второй АЭС, по словам Скляра, может быть принято уже осенью. Тогда же станет известно место расположения станции и ее мощность. Как и в случае с проектом Росатома, казахстанские власти не называют потенциальную стоимость строительства.

«Никто не собирается делать из этого тайны», — заявил первый вице-премьер республики, пояснив, что какие-то цифры станут известны только после разработки технико-экономического обоснования проекта.

При этом он не исключил, что вторая «китайская» АЭС может быть построена быстрее, чем первая «российская». «Все будет зависеть от технологий, от компаний, которые будут строить», — заявил Роман Скляр.

Илья Никитин