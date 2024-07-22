Россиянам, заключающим контракт с Минобороны о службе в зоне СВО, полагается единоразовая федеральная выплата в размере 195 тыс. руб. Регионы также могут назначать местные разовые выплаты, что большинство из них делает. Где в России выгоднее всего подписывать контракт для участия в боевых действиях — в инфографике RTVI.

Больше всего за службу по контракту в России платят в Краснодарском крае — помимо федеральной выплаты военнослужащим обещают миллион из регионального бюджета, а также доплаты в 200 тыс. руб.за службу в именных подразделениях региона и в 250 тыс. руб. из бюджета города Краснодара. Общая сумма единовременной выплаты на Кубани доходит до 1,65 млн руб.

На втором месте находится ХМАО — там региональная выплата составляет 1,4 млн руб. (сначала из местного бюджета платят 400 тыс., затем по 150 тыс. каждые два месяца на протяжении года и еще 100 тыс. по окончании контракта). Вместе с федеральной выплатой контрактники, заключившие договор в Югре, получат 1,595 млн руб.

Среди регионов обещающих максимальные выплаты за заключение контракта с Минобороны — Татарстан, где сумма достигает 1,545 млн руб. (1,05 млн из регионального бюджета, 195 тыс. из федерального и муниципальная выплата 300 тыс. руб.), Карачаево-Черкесия, где при заключении контракта заплатят до 1,5 млн руб. (1,305 млн из регионального бюджета и 195 тыс. из федерального) и Ленинградская область, где также предлагают до 1,5 млн за службу по контракту (705 тыс. дает регион, 195 тыс. — федеральный бюджет, 200 тыс. — фонд «Ленинградский рубеж», а также 400 тыс. руб. из бюджета области или земельный сертификат).

Меньше всего контрактникам предлагают в Карелии и Кировской области — там будет только федеральная выплата в 195 тыс. руб. В Мордовии регион доплатит 35 тыс. руб. Еще в шести регионах — Москве, Удмуртии, Ивановской, Костромской, Оренбургской и Саратовской областях — региональная выплата составляет 50 тыс. руб. С учетом федеральной доплаты заключившие контракт в этих регионах получат по 245 тыс. руб.

Экономико-географ Наталья Зубаревич считает, что такой разрыв в объемах выплат контрактникам связан с выполнением или невыполнением регионами плана по рекрутингу военнослужащих.

«Там, где план по найму контрактников не выполняют, выплаты резко повышают. Это в 2024 году очень активно началось», — считает Зубаревич.

Она также отметила, что некоторые регионы, например, Москва, могут привлекать людей не единоразовой, а более высокими ежемесячными выплатами.