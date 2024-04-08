На сайте бывшего украинского президента Леониды Кучмы появилось мартовское интервью политика японскому агентству «Киодо Цусин». В нем экс-глава государства высказал мнение о причинах военного конфликта с Россией и заявил, что «у Украины больше нет брата», каким был российский народ.

«Как христианин я знаю, что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть. <…> Когда врагом становится брат — это хуже, чем предательство. <…> И простить это невероятно тяжело. У Украины больше нет брата. Россия — это Каин», — сказал Кучма, отсылая к библейской истории о братоубийстве.

Бывший президент отметил, что «лучше других чувствовал близость наших двух народов». Он объяснил это тем, что за десятки лет работы в Днепропетровском ракетно-космическом центре постоянно сотрудничал с россиянами и со многими из них дружил. Кучма добавил, что его жена Людмила является русской по происхождению.

Леонид Кучма был вторым президентом Украины в 1994-2005 гг. Сейчас возглавляет благотворительный «Президентский фонд Леонида Кучмы “Украина”». С 2014 года представлял Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе и подписал от украинской стороны первый Минский протокол, который предусматривал, в частности, прекращение огня на территории тогдашних Донецкой и Луганской областей Украины. В 2018 году Кучма покинул контактную группу, в 2019-м был вновь назначен туда президентом Владимиром Зеленским, а в 2020-м окончательно вышел из делегации.

Кучма заявил, что считает президента России Владимира Путина виновным в ухудшении отношений между Москвой и Киевом.

Отвечая на вопрос о том, могли ли быть другие пути развития отношений Украины и России, Кучма выразил убеждение, что Москву «не устроил бы» вариант «равноправных и дружеских» отношений, которого, по его словам, «всегда хотели» в Киеве.

«Не знаю, замечали ли вы такую ​​особенность России: у нее нет друзей, она делит всех на врагов и вассалов. <…> Дружить она не умеет и не хочет. А навязать нам статус вассала России не удалось», — убежден экс-президент Украины.

Владимир Путин неоднократно высказывал мнение о том, что русские и украинцы — «один народ, единое целое». Этому тезису он, в частности, посвятил свою статью 2021 года «Об историческом единстве русских и украинцев».

В февральском интервью журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что Россия и Украина «рано или поздно всё равно договорятся».