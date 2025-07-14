Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $120 тыс., следует из данных криптобиржи Binance. По состоянию на 10:40 мск биткоин стоил более $122 тыс.

«За последние шесть или семь дней [у биткоина] было очень сильное движение. Трудно понять, на чем оно может остановиться. Похоже, [стоимость биткоина] может легко достичь $150 тыс.», — предположил аналитик IG market Тони Сикамор в разговоре с Reuters.

Агентство отмечает, что за год курс биткоина вырос на 29%, что вызвало более широкий рост других криптовалют за несколько последних сессий. Так, цена криптовалюты Ethereum достигла пятимесячного максимума в $3 059,60, а XRP и Solana прибавили примерно по 3%.

«Мы <…> внимательно наблюдаем за признаками того, что биткойн теперь рассматривается как долгосрочный резервный актив не только розничными инвесторами и институтами, но даже некоторыми центральными банками», — поделилась с Reuters Грейси Лин, генеральный директор OKX в Сингапуре.

Весной президент США Дональд Трамп подписал указ о создании резерва биткоинов и хранилища других цифровых активов, который будут пополнять за счет криптовалюты, уже принадлежащей федеральному правительству.

Согласно документу, правительственные биткоины нельзя продавать. Исключение — использование криптовалюты по решению суда, например, для компенсации жертвам преступлений или финансирования правоохранительных операций.

По словам Трампа, биткоин — «оригинальная валюта», а у США есть «преимущество в том, чтобы быть одной из первых стран, создавших стратегический резерв биткоинов».