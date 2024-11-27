Курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил на пике 108 рублей, евро торгуется на уровне выше 113 рублей. Это следует из данных динамики торгов 27 ноября на площадке TradingView.

На момент написания материала доллар вырос на 2,84% — до 108,5021 рубля. Евро увеличилось на 3,62% и торгуется на уровне 114,671 рубля.

Центробанк России установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,06 рубля, евро — 110,49, юаня — 14,44.

Министр финансов Антон Силуанов 26 ноября назвал текущий курс доллара благоприятным для российских экспортеров. По его словам, курс для экспорта важнее ключевой ставки.

«Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня [курс] для экспортеров очень-очень даже способствующий экспорту», — сказал министр в разговоре с РБК.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя валютный курс, сказал РБК, что давление на рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов.

По мнению главы направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, к снижению рубля в паре с юанем привели избыточная ликвидность и страх того, что американские санкции в отношении Газпромбанка на какое-то время приведут к сокращению притока газовой выручки в страну.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия якобы готова ослабить рубль, «чтобы облегчить последствия санкций». В статье утверждалось, что слабый рубль сейчас не вызывает беспокойства и якобы пойдет на пользу бюджету страны на фоне планов увеличения расходов в 2025 году. По словам собеседников агентства, речь шла о том, чтобы позволить курсу достичь 100 рублей за доллар.

Bloomberg также ссылался на прогнозы Минэкономразвития России, которые показывают, что в 2025 году правительство ожидает средний курс 96,5 рубля за доллар — на четыре с лишним рубля выше, чем в этом году.