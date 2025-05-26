В Польше овощеводы призвали власти своей страны и Евросоюза запретить ввоз российских огурцов. Так они отреагировали на данные о том, что Россия в марте стала крупнейшим поставщиком этих овощей на польский рынок. В Госдуме в разговоре с RTVI усомнились в достоверности этой статистики, предположив, что речь идет о «сером импорте», возможно, через Беларусь.

«Я полагаю, что это просто очередная журналистская болтовня и погоня за жареными фактами, или какой-то некомпетентный человек в Польше чего-то там лишнего наговорил», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, комментируя данные об экспорте огурцов из России в Польшу.

Он пояснил, что хотя в России «достаточно хорошо в динамике поработали последние лет семь-восемь по защищенному грунту», страна по-прежнему продолжает закупать для своего рынка импортные огурцы и помидоры.

«Поэтому говорить о том, что мы вывозим огурцы куда-то, это чепуха. Другой разговор, если речь идет о переработке консервированной овощной продукции, тут у нас в этом ключе неплохо работают южные наши регионы. Может быть, об этой продукции идет речь, но об экспорте свежих огурцов, в том числе в Польшу — это натяжка большая», — подытожил Кашин.

Первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов в беседе с RTVI также усомнился, что Россия является крупнейшим официальным поставщиком огурцов в Польшу, которая, как он указал, не относится к «дружественным странам».

«Огурцов в России полным-полно. Не только огурцами, я уверен, и любой другой продукцией мы можем обеспечить не только себя, но и дружественные страны, к которым Польша, как ни странно, не относится. Значит, работает какой-то польский серый импорт, возможно, через Белоруссию», — допустил он.

Нилов отметил, что электроэнергия, газ и нефть в России «все равно всегда будут дешевле», чем в Европе. «Отсюда простая математика, у нас производство будет гораздо более выгодно и мы будем обеспечивать всех и вся. <…> Кушайте, кушайте, граждане поляки, европейцы, мы еще навыращиваем», — рассудил депутат.

«Объявили войну огурцам из России»

О том, что Россия в марте стала лидером по экспорту огурцов в Польшу, сообщило 20 мая агентство РИА Новости. Оно ссылалось на собственные расчеты на основе данных Евростата.

Согласно этим сведениям, Польша закупила в начале весны 2,1 тыс. тонн огурцов на €2,7 млн. Из расчетов следовало, что по сравнению с мартом 2024 года поставки выросли на четверть, а по сравнению с февралем 2025-го — увеличились в два с половиной раза.

«Российские огурцы обеспечили 83% импортных потребностей страны», — говорится в материале.

В тот же день новость российского агентства разошлась по польским СМИ и агросайтам под заголовком «Российские огурцы наводняют Польшу».

Польская правительственная инспекция по качеству сельхозпродукции и продуктов питания (IJHARS) признала, что в период ожидания собственного раннего урожая овощей в первом квартале 2025 года импорт огурцов из России был «значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

По данным IJHARS, с января по середину марта на польско-российской границе было проверено 125 партий свежих огурцов общим весом более 2 тыс. тонн, и все они соответствовали требованиям, в том числе торговым стандартам ЕС.

Также в марте правительственная инспекция выборочно проверила товарное качество свежих огурцов в трех воеводствах и выявила нарушения в маркировке товара — в частности, там не была указана страна происхождения.

22 мая исполнительный директор польской Ассоциации производителей тепличных помидоров и огурцов Лукаш Гвиздала заявил в интервью порталу o2.pl о «несправедливой конкуренции», в которой польские овощеводы находятся в худшем положении, чем российские. Он указал, что у россиян меньше издержек производства, потому что они имеют свои энергоресурсы для обогрева теплиц, а польские фермеры используют уголь, который в условиях боевых действий на Украине оказался «намного дороже, чем раньше».

«Когда они продают свою продукцию в Польше, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, поскольку у нас ограничен доступ к дешевой энергии», — сказал Гвиздала.

Также он отметил, что польским фермерам необходимо соблюдать нормы ЕС по выращиванию овощей, тогда как российские производители такого давления не испытывают.

В польской Ассоциации производителей тепличных помидоров и огурцов считают, что проблему можно решить только путем запрета на импорт огурцов из России, в том числе через Беларусь. По словам директора объединения, в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве окружающей среды Польши эти требования встретили «с пониманием».