Цены на квартиры в России продолжили расти в 2023 году. Средняя цена квадратного метра в новостройке выросла на 14,7%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился RTVI. На вторичное жилье, не подпадающее под программы льготной ипотеки, цены поднялись в среднем на 3,2%.

Средняя цена на квартиры на первичном рынке выросла за 2023 год до 140 тыс. руб. за квадратный метр, но типовые квартиры в новостройках в среднем по России прибавили в цене чуть больше, чем на 1%. Основной рост цен произошел за счет подорожания квартир улучшенного качества и элитных квартир, следует из данных Росстата.

На крупнейшем рынке жилищного строительства в России, в Москве, в среднем цены на квартиры в новостройках снизились на 9% — до 340 тыс. руб. за квадратный метр. Цены на типовые квартиры эконом-класса снизились на 7,8%.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов не согласен с данными Росстата. По его данным, в конце IV квартала 2023 года средняя цена квадратного метра в Москве достигла 451,5 тыс. руб., то есть выросла на 11,6%. По данным же Росстата, средняя цена квадратного метра в типовых квартирах в Москве составила 243,3 тыс. руб., в квартирах улучшенного качества — 323 тыс. руб., а в элитных квартирах — 515 тыс. руб.

В топ регионов с самыми дорогими квартирами в новостройках также входят Санкт-Петербург (222,7 тыс. руб. за квадратный метр), Московская область (191 тыс. руб. за квадратный метр), Ленобласть (158 тыс. руб. за квадратный метр) и Приморский край (159,8 тыс. руб. за квадратный метр). При этом сильнее всего цены на новостройки выросли в Ставропольском крае (43%), Дагестане (39,2%) и Чувашии (33%).

Что касается роста цен по городам-миллионникам, там статистика иная, говорит ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«На первичном рынке самая значительная динамика роста средней цены квадратного метра за год отмечена в Челябинске (+26%), Самаре (+25,4%) и Новосибирске с Нижним Новгородом (+24%). В Москве за аналогичный период средняя цена квадратного метра выросла на 16,6%, в Санкт-Петербурге на 16,7%», — рассказал Иванов.

Есть и регионы, где цены на новостройки снизились, например, в Карачаево-Черкесии (-29,3%), Ленинградской области (-20,6%) и Севастополе (-18%).

На рынке вторичного жилья рост в среднем по стране не так велик — цены на нее выросли на 3,2%, до 97,4 тыс. руб. за квадратный метр. При этом сильнее всего подорожали квартиры низкого качества — на 7,55%. Квартиры среднего и улучшенного качества во вторичке прибавили по 5%, а элитное жилье сбавило в цене 15,6%.

Сильнее всего цены на вторичку выросли в Ленобласти (87%), Оренбургской области (48,8%), Северной Осетии — Алании (37,6%) и Ставропольском крае (36,4%).

«Среди городов-миллионников самый значительный рост средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке за последние 12 месяцев зафиксирован в Челябинске (+35%), Омске (+28%) и Ростове-на-Дону (+27%). В Москве за аналогичный период средняя цена выросла на 6,5%, в Санкт-Петербурге на 13,9%», — рассказал Александр Иванов.

По данным Росстата, в Москве цены на вторичку выросли на 10,2% до 328 тыс. руб. за квадратный метр. Среди других регионов с самым дорогим предложением на вторичном рынке жилья оказались Крым (180 тыс. руб. за кв.м), Санкт-Петербург (178 тыс. руб.), Севастополь (133 тыс. руб.) и Ленобласть (124 тыс. руб.).

Самое существенное падение цен на вторичку Росстат отмечает в Калининградской (11,3%), Тамбовской (10%) и Белгородской областях (7,5%), а также в Краснодарском крае (7,1%) и Воронежской области (5,9%).

Почему растут цены на жилье

Александр Иванов утверждает, что средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья относительно января прошлого года выросла на 10%, первичного — на 10,3%.

«Резкий рост спроса во всех сегментах рынка начался в июле 2023 года, когда произошел рост ключевой ставки ЦБ. Многие из тех, кто откладывал покупку жилья в надежде на снижение цен, стали активно оформлять ипотеку, этот тренд усилился после очередного повышения ключевой ставки и начала обсуждения изменения условий кредитования по льготным ипотечным программам на первичном рынке», — рассказал Иванов.

В 2023 году число сделок на рынке готовой недвижимости стало рекордным, отмечает Руслан Сырцов. «Росреестр зарегистрировал 175 тыс. договоров купли-продажи (ДКП), что на 32% больше, чем в 2022 году, когда покупатели готовых квартир заключили более 132,6 тыс. сделок. В 2021 году в сегменте готового жилья было зарегистрировано 170,9 тыс. сделок, в 2020 — 149 тыс., в 2019 — 145,6 тыс.», — рассказал он.

Рост цен на квартиры эксперт объясняет ажиотажным спросом на жилищные кредиты, ключевую роль сыграли программы льготной ипотеки.

«В 2023 году клиенты стремились успеть оформить ипотеку на выгодных условиях на фоне повышения ключевой ставки и ужесточения порядка выдачи займов с господдержкой», — считает Сырцов.

На цены также повлияли дефицит квалифицированной рабочей силы и инфляция, коснувшаяся и цен на строительные материалы. По мнению Александра Иванова, , на рост средней стоимости квадратного метра также повлияла высокая покупательская активность на фоне изменений условий кредитования, а также сокращение доли наиболее доступных вариантов жилья, которые раскупили в первую очередь.