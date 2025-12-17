Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры России постановил изъять в доход государства имущество бывших сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ингушетии братьев Магомеда и Ильяса Куштовых, а также десятка их родственников и доверенных лиц. Это следует из карточки дела на сайте суда.

«Суд решил удовлетворить требования истца в полном объеме», — уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

В список имущества, которое решено изъять, в частности, входят:

три жилых помещения в Москве;

три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии;

жилое помещение в Ингушетии;

люксовые автомобили Mercedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon.

Братья Куштовы и остальные ответчики по гражданскому иску проходят по делу о причинении ущерба на 137 млн рублей, сообщает агентство.

Магомед Куштов возглавлял управление ФНС по Ингушетии с 2019 года по 1 ноября 2025-го. До этого он проработал в том же управлении 24 года.

Младший брат Ильяс Куштов «сейчас является заместителем начальника отдела камерального контроля НДС налогового управления», пишет ТАСС.

Братья-миллионеры в ФНС

«Коммерсантъ» писал в ноябре, что Ильяс Куштов проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб на 137 млн рублей (ч. 3 ст. 286 УК; до 10 лет лишения свободы). Из статьи следовало, что старший брат фигурантом дела не является, но обозначен Генпрокуратурой в числе ответчиков по антикоррупционному гражданскому иску об изъятии имущества.

Оба брата декларировали свои доходы — Магомед Куштов официально получил на руководящих должностях 12,6 млн рублей, Ильяс Куштов — 3,9 млн рублей. Их жены получили 383 тыс. и 667 тыс. рублей соответственно.

Генпрокуратура, однако, определила, что стоимость имущества Куштовых в разы превышает их официальный доход. Как считает ведомство, в 2018—2024 годах ответчики приобрели «значительное количество» объектов недвижимости в Ингушетии, Северной Осетии и в Москве, а также стали владельцами роскошных автомобилей общей стоимостью под 200 млн рублей.

Столичная часть недвижимости, которую прокуроры потребовали изъять, включает жилье на проспекте Вернадского в престижном Западном административном округе Москвы и две квартиры в ЖК бизнес-класса «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Северо-Западном административном округе.

По версии прокуроров, Куштовы прятали активы, оформляя их на родственников и доверенных лиц.

Ведомство также потребовало взыскать с братьев 5,3 млн рублей — сумму, которую, по его мнению, Куштовы выручили от продажи части своих активов.

Гагаринский районный суд — это первая инстанция, которая вынесла решение по гражданскому иску, дальше оно может быть обжаловано сторонами и в этом случае будет рассматриваться в следующей инстанции.