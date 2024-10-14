Квас с содержанием этилового спирта до 1,2% исключат из числа напитков, которые не признают сахаросодержащими. Такие поправки в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил RTVI источник в комиссии.



Это означает, что квас попадет под акциз на сладкие напитки. При этом налоговые ставки на сахаросодержащие напитки увеличатся с 1 января 2025 года до 10 рублей за 1 литр.

О том, что акциз на сахар могут распространить на новые категории напитков, стало известно из проекта нового российского бюджета на 2025-2027 гг. В частности, Минфин указал, что чтобы акциз можно было собрать с большего числа напитков, его критерий нужно снизить с 5 г углеводов на 100 мл до 2 г.

Бизнес раскритиковал инициативу Минфина. Ассоциация «Союзнапитки» обратилась в министерство с просьбой сохранить действующие механизмы и высказалось против снижения порога отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим с пяти до двух граммов сахара на 100 мл.

Акциз на сладкие напитки ввели в России в 2023 году. От нового сбора бюджет получил чуть более 8 млрд рублей. При этом от квартала к кварталу сумма сборов уменьшалась: производство безалкогольных сахаросодержащих напитков снизилось, а вместо них компании стали выпускать напитки с сахарозаменителями.

Марина Озерова