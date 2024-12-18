Бывший музыкант групп «Технология» и «Биоконструктор», композитор Леонид Величковский подал иск в суд с требование запретить певице Ладе Дэнс, а также исполнителям Rasa, Dashi и Verbee исполнять песню Baby Tonight («Девочка-ночь»). Об этом сообщает телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные». В разговоре с RTVI директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин назвал маловероятным запрет на исполнение песни.

«Ну, пусть обращается. Это такая судебная история, которая будет развиваться в правовом поле. Они соавторы, имеют абсолютно паритетные права, поэтому запретить друг другу что-то в этом случае маловероятно», — сказал представитель певицы.

Пудовкин выразил уверенность в том, что совместно созданные и совместно популяризированные произведения «могут использоваться совместно». Он также предположил, что этот вопрос будет решен в досудебном порядке.

«Знаете, мы и так все под санкциями ходим. Мне кажется, вообще всем, и нам в шоу-бизнесе в том числе, надо с этой практикой дурной, санкционной, как-то уже заканчивать, все эти суды, ограничения, лимитирования, обрезания. Хорош уже», — подчеркнул Пудовкин.

В чем суть иска

Величковский подал в Арбитражный суд Москвы иск к артистам, онлайн-платформам «ВКонтакте», «Яндекс. Музыка», «Звук» и Apple Distribution International Ltd, которые привлечены в качестве третьих лиц, а также к ООО «Издательство Джем», которое выдавало разрешения на использование Baby Tonight. Композитор требует взыскать с ответчиков около 6 млн рублей.

По версии Величковского, «Издательство Джем», с которым он ранее заключил договор, нарушило условия контракта и не отчисляло композитору причитавшиеся средства, пишет Baza. Отмечается, что из перечисленных в иске исполнителей лишь Rasa обращался лично к композитору, однако из-за бюрократических трудностей, наметившихся в ходе переговоров, принял решение сотрудничать с «Издательством Джем».

В августе 2019 года было еще одно судебное разбирательство из-за песни Baby Tonight. Тогда «Издательство Джем» подало иск к телеканалу СТС. Суд встал на сторону истца и взыскал 300 тыс. рублей с канала за использование песни в исполнении Лады Дэнс в сериале «90-е. Весело и громко» без разрешения правообладателя.

В ходе рассмотрения иска представители СТС заявили, что не выступали в качестве «организаторов создания аудиовизуального произведения», которое содержало «объекты интеллектуальной собственности» истца.

Изначально «Издательство Джем» хотело взыскать сумму в размере 1,1 млн рублей, однако суд лишь частично удовлетворил иск, уменьшив компенсацию, «исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Однако в ноябре 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд привлек к процессу компанию «Блэк Бокс Продакшн», которая также участвовала в создании сериала, и отменил решение о взыскании 300 тыс. рублей. В ходе рассмотрения иска суд пришел к выводу, что СТС не нарушил прав истца.