Общественники Владивостока призывают лишить местного уроженца — лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко — звания почетного гражданина, присвоенного ему в 2016 году. Замглавы пресс-службы городской администрации Павел Дорофеев рассказал RTVI, что запрос об этом пока не поступал. Спикер гордумы Андрей Брик сообщил, что правила присвоения и лишения звания почетного гражданина установлены положением, принятым еще в 2008 году.

Почетным гражданином Владивостока Лагутенко, родившийся и выросший в этом городе, стал в 2016 году. Предложения присвоить музыканту это звание поступали на протяжении нескольких лет до этого, но, как пишет «Российская газета», по этому поводу возникали оживленные споры, поскольку многие общественники и местные депутаты были против.

«У него была популярность, как у музыканта, но чтобы получить столь высокое звание, одной популярности мало. Человеку нужно долгие годы работать на благо родного города, а еще иметь безупречную репутацию. Лагутенко этим похвастаться не мог ни тогда, ни тем более сейчас», — заявила изданию глава совета Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова.

По ее словам, когда Лагутенко получил звание почетного гражданина, «за бортом остались очень уважаемые горожане», но все равно никто не предполагал, что когда-нибудь музыканту станет «попросту наплевать на родной город».

Комментируя в 2016 году решение властей о присвоении ему статуса почетного жителя Владивостока, Лагутенко в своих соцсетях писал, что очень тронут этим решением, отметив, что оно доказывает: «мечтать тоже почетно». По его словам, «Мумий Тролль» вместе с администрацией Владивостока стараются делать все, чтобы город «мог в полную силу заявить о себе в культурном пространстве». Кандидатами на присвоение звания почетного гражданина Владивостока, помимо Лагутенко, были председатель Совета ветеранов войны и труда Дальневосточного морского пароходства Владимир Легецкий, педагог и профессор Галина Суходолова, заслуженный работник культуры России Виктор Васютин.

Вместе с Морозовой за исключение музыканта из числа почетных граждан Владивостока выступает глава регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» в Приморском крае Алексей Свиридов. Он убежден, что все и без того спорные заслуги Лагутенко в области культуры «практически все обнуляются» поведением в период боевых действий на Украине.

«Он и до СВО бывал в России наездом, чтобы здесь только деньги зарабатывать, а во Владивостоке так и вообще много лет не появлялся», — отметил общественник, напомнив, что лидер группы «Мумий Тролль» недавно лишился дома при масштабном пожаре в Калифорнии.

До 2014 года почетным гражданам Владивостока и Приморского края ежегодно выплачивалось по 180 тыс. рублей из регионального бюджета. Такие выплаты, например, получали тогдашний спикер Госдумы Борис Грызлов (с 2006 года), экс-мэр Владивостока Виктор Черепков (с 2007 года) и экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин (с 2010 года).

Несмотря на возмущенные заявления в СМИ, запрос о лишении Лагутенко звания почетного гражданина Владивостока общественники пока не подали. О том, что в городскую администрацию такое обращение не поступало, RTVI сообщил замглавы ее пресс-службы Павел Дорофеев.

«На данный момент не владею информацией. По моей информации, не получали [этот запрос]», — поделился он.

Председатель гордумы Владивостока Андрей Брик рассказал RTVI, что положение о статусе почетного гражданина столицы Приморья существует с 2008 года.

«Почетный гражданин может быть лишен звания решением Думы города Владивостока в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, на основании которых гражданину было присвоено звание, а также вступления в законную силу обвинительного приговора суда», — процитировал он этот документ.

О том, что лишить Лагутенко звания почетного гражданина Владивостока будет непросто, заявляла и Морозова. По ее словам, это звание «фактически пожизненное». Однако, убеждена общественница, властям придется пересмотреть действующие правила с учетом изменившихся реалий и внести изменения в соответствующее положение.

«Мы теперь понимаем, что такое развитие событий, благодаря Лагутенко, теперь придется иметь в виду», — уточняла Морозова.

Она добавила, что вопрос о том, чтобы звание почетного гражданина можно было отзывать в упрощенном по сравнению с нынешним порядке, в том числе по требованию общественности, уже поставлен перед городскими властями.

Илья Лагутенко родился и вырос во Владивостоке, учился в Дальневосточном государственном университете, основал там свою группу «Мумий Тролль». В 1997 году он записал самую известную песню о городе — «Владивосток 2000». Кроме того, музыкант организовывал в регионе рок-фестиваль V-ROX, где выступали артисты и коллективы из многих стран.

В 2016 году депутат гордумы Владивостока и член комиссии по присвоению звания почетного гражданина города Ольга Ворожбит говорила журналистам: «Я думаю, что не признать тот факт, что Илья Лагутенко — это один из символов Владивостока, — нельзя. Если оценить вклад музыканта в культурное развитие Владивостока, в продвижение имиджа нашего города в мировом сообществе, то он довольно весомый».