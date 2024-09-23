Народная артистка России Лариса Долина поделилась своими планами на будущее. Она рассказала, что хочет записать совместную песню с певицей Анной Асти (настоящее имя — Анна Дзюба). Об этом Лариса Долина сообщила в эфире телеканала ТВЦ.

«У нее богатое дарование, и она поет сердцем. Даже несмотря на то, что у нее очень много таких темповых песен, все равно я слышу, как она с любовью это делает», — сказала Долина.

Также певица рассказала, что к своему 70-летию, которое она отметит в 2025 году, планирует выпустить совместную песню с Анной Асти. Кроме того, она надеется записать еще несколько совместных композиций с другими исполнителями.

В августе Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, передав им в общей сложности 180 млн рублей.

По данным телеграм-канала Mash, в апреле артистке якобы позвонили«спецслужбы» и предупредили, что ее квартирой в районе Хамовники интересуются мошенники. Mash утверждает, что Долину убедили фиктивно продать жилье.

Анна Асти участвовала в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, прошедшей в московском клубе «Мутабор» в 2023 году.

После этого многие выступления певицы были отменены, а сама она временно уехала из России вместе с мужем Станиславом Юркиным. В марте портал NEWS.ru писал о возвращении артистки в страну и возобновлении ее концертной деятельности.