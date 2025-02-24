Журналистка Юлия Латынина* в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI высказала мнение о том, что русские и украинцы являются одним народом.

Она напомнила, что об этом же говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Он человек, который в 2014 году говорил, что русские и украинцы — это один народ, что я глубоко поддерживаю», — заявила Латынина*.

Собеседница RTVI также поделилась мнением об истории Украины.

«Понимаете, какое удивительное дело. За 300 лет господства страшных московитских колонизаторов территория Украины от территории трех воеводств, которые заключали договор на Переяславской Раде, выросла. И во время Петра, и во время Катьки (Екатерины II. — Прим. RTVI), и даже, страшно сказать, во время Иосифа Виссарионовича Сталина в результате СВО, которая кончилась присоединением западных областей Украины [в 1939 году], она как-то сильно подросла. А за 30 лет господства деколонизаторов мы видим, во что все это замечательное наследство превратилось», — порассуждала Латынина*.

По ее словам, «за 30 лет все спустили в унитаз».

Ранее президент России Владимир Путин не раз называл русских и украинцев одним народом.

В 2021 году он опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой написал: «Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ».

В марте 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на территории Украины, Путин заявил:

«Я никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболваненные нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера».

* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов