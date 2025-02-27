Двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его жена пианистка Бетси Аракава найдены мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико 27 февраля. Об этом сообщает Varierty со ссылкой на шерифа округа Санта-Фе Адана Мендозу.

Причина смерти не уточняется, однако в полиции заявили, что никаких признаков преступления не было обнаружено. Хэкмену было 95 лет, его жене — 63 года.

Хекмен был одним из выдающихся актеров второй половины двадцатого века, с ним работали такие классики мирового кинематографа как Фрэнсис Форд Коппола, Клинт Иствуд, Сидни Люмет, Вуди Аллен, Алан Паркер и многие другие режиссеры.

Актер начинал с работы в театре, на Бродвее он играл в «Детях из их игр» по пьесе Ирвина Шоу в 1963 году, а уже в 1964 году Хэкмен дебютировал в кино, снявшись в фильме «Лилит». В шестидесятые годы актер часто появлялся на телевидении, играл в сериалах, а 1967 году получил роль в кинохите «Бонни и Клайд», которая принесла ему первую номинацию на «Оскар».

Свой первый «Оскар» актер получил в 1972 году за роль в фильме «Французский связной», вторую золотую статуэтку ему принесла картина «Непрощенный», широкому же зрителю Хэкмен запомнился как Лекс Лютер из классической экранизации «Супермена».

Хэкмен всю жизнь страдал из-за проблем с сердцем, из-за чего ему порой приходилось отказываться от участия в проектах. Например, ему предлагали сниматься в «Апокалипсисе сегодня», «Телесети» и «Пролетая над гнездом кукушки».

Легенда Голливуда ушел из профессии в 2004 году, его последняя роль была в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». Актер покинул Лос-Анджелес и переехал в Санта-Фе со своей женой. У Хэкмена было трое детей (Кристофер, Элизабет и Лесли) от первого брака с Фэй Мальтезе, который длился с 1956 по 1986 год.

С Бетси Аракавой актер познакомился в восьмидесятых — она подрабатывала тренером в спортзале, а после работы занималась музыкой. О супруге актера известно немного: она не давала интервью и не искала публичности. Аракава была пианисткой и исполняла классическую музыку.

Хекмен и Аракава поженились в 1991 году, общих детей у пары не было. По словам Хекмена, они с женой были счастливы — с ними жили три собаки, а каждую пятницу супруги устраивали свидания. Они любили смотреть вместе фильмы, забавные телешоу по телевизору и экспериментальное низкобюджетное кино.