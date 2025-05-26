В Госдуму 26 мая внесут законопроект о выплатах «зарплаты» домохозяйкам. Авторами документа, который есть в распоряжении RTVI, выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым.

Законопроект предполагает выделение отдельной категории среди безработных — тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом, пояснил в беседе с RTVI сам Нилов.

«Речь идет о семьях, которые по доходам соответствуют критериям нуждаемости. То есть это не любая семья и не любая хозяйка, которая якобы занимается домашним хозяйством и при этом имеет садовника, повара, няню, водителя, ответственного по домашнему хозяйству, а сама является безработной, потому что муж обеспечивает вольготное проживание в дорогом коттедже с кучей обслуги», — добавил парламентарий.

Он отметил, что ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленная в регионе проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами, а также на демографической ситуации и социальной стабильности.

При этом Нилов напомнил, что есть как федеральный прожиточный минимум, так и региональный, и последний может быть как выше, так и ниже общероссийского.

«Поэтому ко второму чтению законопроекта можно было бы установить, что выплата осуществляется в размере прожиточного минимума в регионе, но не ниже общероссийского, для того чтобы те, кто проживает в регионах, где прожиточный минимум ниже установленного в России, получили бы дополнительную поддержку», — заявил глава комитета Госдумы по труду.

Законопроект предлагает предоставить ежемесячные выплаты трудоспособным неработающим гражданам России. Исключение составят те, кто получил гражданство менее пяти лет назад, а также самозанятые.

Претендовать на пособие смогут безработные россияне, которые постоянно живут с семьей и полностью заняты домашними делами. В их обязанности должны будут входить: приготовление пищи, стирка, уборка, уход за детьми, детьми-инвалидами, родителями, нуждающимися в уходе, и другие домашние задачи. Также они должны тратить время на покупку продуктов, товаров и услуг.

Ежемесячная выплата будет возможна, только если среднедушевой доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум трудоспособного населения региона.

Аналогичные законопроекты депутаты от ЛДПР уже вносили в Госдуму. Однако они отклонялись, в том числе из-за того, что «в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены».