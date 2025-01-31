Старейшая российская киностудия «Ленфильм» оказалась в сложном финансовом положении. Как выяснил RTVI, изучив материалы на портале «Электронное правосудие», студия заявила, что понесла убытки в 129 млн рублей, а на ее счетах осталось всего 49 млн рублей. RTVI разбирался, угрожает ли «Ленфильму» скорое банкротство.

29 января стало известно, что Федор Бондарчук ушел с поста председателя совета директоров «Ленфильма», который занимал более 12 лет. Официально режиссер объяснил свое решение увеличением занятости.

«Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. Это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ Студии», — сообщил представитель режиссера.

Однако источники РБК считают, что отставка может быть связана с финансовыми проблемами студии и кадровыми перестановками. По данным СПАРК, чистый убыток «Ленфильма» за 2023 год составил 111 млн рублей.

Кадровая чехарда

За последний год на студии сменилось несколько гендиректоров. В феврале 2024 года врио гендиректора стал Эдуард Суворов. Его предшественник Федор Щербаков покинул студию, а 19 февраля МВД объявило его в розыск.

В декабре 2024 года пост гендиректора заняла Надежда Андрющенко — специалист в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности. На «Ленфильме» ранее она была директором службы безопасности.

“Судя по всему, кадровые перестановки вызваны попыткой разобраться в причинах ухудшения финансового состояния должника и попыткой его наладить. В целом это стандартная практика для государственной компании в подобных обстоятельствах”, — рассказала RTVI Александра Улезко, руководитель адвокатской практики Ulezko.legal.

Бегство от банкротства

Угроза банкротства висела над «Ленфильмом» почти все годы, пока Бондарчук возглавлял совет директоров. В 2013 году ВТБ выдал студии кредит на 1,5 млрд рублей на 10 лет. В 2020 году студия избежала дефолта по этому долгу только благодаря субсидии в 486 млн рублей из федерального бюджета.

В 2021 году «Ленфильм» получил долю доходов от проката «золотой коллекции» фильмов и даже показал прибыль в 694 млн рублей (по данным СПАРК). Но даже в этот относительно удачный период против студии подали два иска о банкротстве — от ООО «Солид-Лизинг» и ООО «Арбат». Оба разбирательства закончились ничем.

В январе 2025 года с иском о банкротстве «Ленфильма» обратилась компания «Радмир». Суд оставил заявление без движения. Однако главный удар по студии нанесло дело, инициированное «Кино Сити». Из-за этого разбирательства счета «Ленфильма» временно арестовали, поставив под угрозу финансовую деятельность киностудии.

Спорное кинооборудование

В 2017 году «Кино Сити» взяло в лизинг кинооборудование у компании «Солид-Лизинг», которая купила его у «Ленфильма». Все платежи по лизингу были внесены, и в 2022 году оборудование официально стало собственностью «Кино Сити». Но когда компания попыталась забрать свою технику, оказалось, что «Ленфильм» не спешит ее отдавать.

В марте 2023 года «Кино Сити» подало на «Ленфильм» в суд. Там выяснилось, что часть оборудования продали или сдали в аренду другим компаниям, а оставшаяся техника изношена и повреждена. Суд пришел к выводу, что «Ленфильм» незаконно удерживал имущество и в итоге его утратил. Студию обязали выплатить компенсацию в 114,7 млн рублей.

Чтобы «Ленфильм» не вывел деньги, суд заморозил счета компании. Позже студия добилась снятия ареста с суммы, необходимой для зарплат и обязательных выплат. Затем «Кино Сити» само попросило снять арест со счетов, поскольку это мешало взысканию денег — суд удовлетворил запрос.

25 января 2025 года (за 4 дня до заявления Бондарчука об уходе) суд ответил на жалобу «Ленфильма», который просил рассрочку выплаты долга до 2026 года. В «Ленфильме» объясняли, что не могут единовременно выплатить всю сумму — иначе придется закрыть киностудию. Также в студии заявили о том, что ее убытки за 2023 год достигли 129 млн рублей, на счетах осталось всего 49 млн рублей, а размер выплаченной 162 сотрудникам зарплаты за май-июнь 2024 составил 5 млн рублей.

Суд отказал в рассрочке, указав, что финансовые сложности — это часть предпринимательских рисков:

У «Ленфильма» есть активы, которые могут быть использованы для выплаты.

Киностудия 6 лет незаконно удерживала имущество и получала с него доход, поэтому дальнейшая задержка выплат ущемляет права «Кино Сити».

Инфляция растет, и затягивание исполнения решения еще больше навредит истцу.

Рассрочка нарушит баланс интересов сторон, поскольку даст «Ленфильму» преимущество, а «Кино Сити» останется без денег.

Что будет дальше?

Суд отказал в рассрочке, которая могла бы помочь избежать банкротства из-за этого конкретного долга, объясняет Александра Улезко, руководитель адвокатской практики Ulezko.legal.

“Представители киностудии предоставили договоры, которые свидетельствуют о том, что они получают доход и могут получать его в дальнейшем. Они ссылались на временный характер финансовых трудностей. Если эти аргументы убедят суд в деле о банкротстве, то во введении процедуры может быть отказано”, — сказала Улезко.

Однако, учитывая отказ в рассрочке и наличие других кредиторов, этот сценарий кажется маловероятным, считает она.

“О причинах банкротства, не зная всей деятельности компании, судить сложно. Если это не вывод активов и намеренные недобросовестные действия руководства, то причины могут быть как внутренние — например, неудачные экономические решения, так и внешние, обусловленные ситуацией на рынке”, — добавила Улезко.

У «Ленфильма» есть шанс оспорить решение — компания может подать кассационную жалобу. Однако банкротство и закрытие студии пока не стоят на повестке. По данным источников РБК, обсуждается возможная передача «Ленфильма» под контроль правительства Петербурга — полностью или частично.

“Сейчас у всех дела не очень, так как ставки высокие ЦБ мешают всем. Уверен, такие структуры как “Ленфильм» государство поддержит, так как это же «телевизор» и элемент необходимой государству пропаганды”, — сказал RTVI Алексей Головченко управляющий партнер юридической компании «ЭНСО».

Если все-таки «Ленфильм» решат не банкротить, избежать крупных денежных вливаний не удастся, считает Улезко. По ее мнению, чем дольше откладывается вопрос о финансировании, тем дороже будет спасение студии:

“Судя по отказу в рассрочке, суды не верят в возможность восстановления платежеспособности компании без существенных дополнительных вливаний денежных средств, о которых пока речь не идет”.