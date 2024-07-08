Народный артист России Григорий Лепс назвал «достаточно серьезными» свои отношения с певицей Авророй Киба. Артист рассказал об этом во время съемок «Шоу Воли».

«Мы дружим. Больше чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. <…> У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», — сказал он.

Лепс также рассказал, что сам предложил девушке встречаться. По его словам, Киба ответила, что она «не против», однако добавила, что им нужно «присмотреться друг к другу».

Певец также рассказал ведущим о своей мечте.

«Конечно, есть мечта. Обычная, человеческая мечта. Уйти на пенсию, сидеть себе спокойно, тратить заработанные деньги, путешествовать по миру», — признался Лепс.

Ранее сама Аврора Киба высказалась о своих отношениях с Лепсом в своем телеграм-канале.

«Друзья, огорчу вас — у меня прекрасная самооценка. Я не “новая интрижка Григория Лепса”, не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно?» — написала девушка.

Она также обратилась к своим критикам с призывом «задуматься».

«У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости», — пояснила Киба.

Певица отметила, что с детства живет в достатке и не испытывает нужды в деньгах и славе Лепса. Отвечая на вопрос о том, действительно ли речь идет о романтических отношениях или это «по итогу пиар», Киба написала: «Поживем-увидим».

Свое 18-летие Аврора Киба отметила 5 февраля 2024 года. Весной в ее соцсетях появился видеоролик, записанный во время семейного ужина, на котором присутствовал Лепс.

Позднее девушка выложила сторис с кольцом Graff и своим комментарием: «Коротко, но ясно».