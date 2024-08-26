В последние дни уходящего августа москвичей и гостей столицы ожидает аномально жаркая, солнечная погода с локальными и небольшими осадками, а после небольшого снижения в середине недели, к началу осени вновь восстановятся летние показатели температуры, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, последняя неделя календарного лета в столичном регионе будет аномально жаркой со средней температурой на 6-8 градусов выше климатической нормы, что даже превышает значение самого жаркого месяца — июля.

«За погоду региона будут отвечать два антициклона. Один из них уже господствует над столичным регионом. В среду регион пересечет холодный атмосферный фронт. Местами он отметится кратковременными дождями, но понижения температуры — чисто символические. Вслед за этим на вахту погоды заступит следующий антициклон — уже чуть менее жаркий, чем предыдущий», — сказал Леус.

Метеоролог отметил, что в целом, погода будет преимущественно солнечная.

«Дожди возможны небольшие и локальные, как я уже сказал — только в середине недели, в среду. Все остальное время осадков не ожидается» — пояснил он.

В первой половине недели будут очень теплые ночи с температурой около 15-20 градусов. Во второй половине недели ночи станут прохладнее. К концу недели температура по ночам будет опускаться до 10-15 градусов в отдельных районах, а на севере и востоке области и до 5 градусов, рассказал Леус.

«При этом днем будет жарко. Понедельник и вторник с дневной температурой 28-30 градусов будут самыми теплыми днями и этой недели и, скорее всего, августа. В среду температура немного понизится. Ожидается 26-28 в четверг и в пятницу ещё чуть-чуть прохладнее — 25-27. В субботу и воскресенье вновь температура начнёт расти — 26-28 будет в последний день августа и 27-29 в первый день сентября», — добавил он.