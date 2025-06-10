Жители хутора Воскресенский под Анапой записали видеообращение к мэру города Василию Швецу и призвали региональные власти ускорить вывоз замазученного песка, который уже несколько месяцев остается у поселения после крушения танкеров в Керченском проливе.

Свалка с нефтепродуктами расположена в промзоне совсем рядом с хутором — до ближайших жилых домов от нее примерно 100-150 метров, убедился корреспондент RTVI. Сейчас на ее территории работают сотрудники МЧС, которые занимаются просеиванием загрязненного песка.

«Говорят, что до конца года вывезут. Но мы-то тут [сейчас] живем. И какой дурак это свалил? — возмутилась в разговоре с RTVI жительница хутора Вера Матвеевна. — Вот сейчас ветер со свалки — и все».

— Летом мы будем умирать, — поддержала Веру Матвеевну соседка.

— Будем, будем. Особенно те, у кого с легкими проблемы, астматики. Это очень тяжело для больных. Да для здоровых — тоже.

В начале июня жители хутора записали видеообращение к мэру города Василию Швецу и призвали региональные власти ускорить вывоз «злополучного песка».

«У нас страна большая, в той же Москве есть предприятия. Почему тогда нельзя этот песок туда перебросить, чтобы его хорошо утилизировали. А сейчас они даже не знают, куда его увозить», — говорится в обращении жителей.

Песок стали вывозить в промзону хутора в декабре прошлого года, сразу после разлива нефтепродуктов в Черном море. Местные жители были против, однако кубанские власти успокоили и заявили, что площадка «временная». Сначала сроки полного вывоза грязного песка из хутора перенесли на 15 апреля «из-за нехватки предприятий, готовых утилизировать грунт». Затем их вновь сдвинули на конец мая. В мае со свалки вывезли 35 тысяч тонн песка, загрязненного мазутом, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря прошлого года. Часть нефтепродуктов выбросило на берега Тамани и Анапы, позже они дошли и до Крыма.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня ввели в Крыму и Севастополе. К ликвидации последствий разлива мазута были подключены волонтеры и сотрудники МЧС.