Лидер рок-группы «Альянс» Игорь Журавлев рассказал в программе RTVI «Легенда» о лжи в Советском Союзе.

«Слушайте, ну вранье было. Это “будь готов, всегда готов” — ну, это вранье. Мы жили в идеологическом поле, которое было пропитано ложью. И это дало свои результаты. Это колосс…Ну, это не могло долго просуществовать. Ложь не живет долго», — сказал Журавлев.

Музыкант считает, что современные подростки честнее, чем советские. «У них есть одно качество, которого не было у нас. Они честные. Их не заставляли врать, как нас. Нас заставляли врать при большевизме», — отметил он.

По словам Журавлева, его заставили вступить в комсомол.

«Не то, что меня прям вот силком, но наш секретарь говорил: “Игорь, ну ёпрст. Тебе это ничего не стоит, но ты не представляешь, насколько тебе станет [легче] потом, какие-то двери откроются, которые сейчас для тебя закрыты. Что ты, не понимаешь, что ли?”. На третий или на пятый раз он меня уговорил», — вспоминает музыкант.

Журавлев уверен, что его 12-летний сын «более честно растет». «Его никто не заставляет придерживаться <…> сомнительной, так сказать, идеологии марксистско-ленинской», — сказал лидер «Альянса».

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