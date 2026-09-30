Лидера группы Little Big Илью Прусикина* объявили в розыск по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел.

В настоящий момент конкретная статья, по которой разыскивается артист, не уточняется. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что речь может идти о нарушении законодательства в сфере регулирования деятельности иностранных агентов.

Через несколько месяцев после начала специальной военной операции группа Little Big сообщила о переезде в Лос-Анджелес. В январе 2023 года Министерство юстиции внесло Прусикина* в реестр иноагентов.

В качестве причины в ведомстве указали, что он «получал поддержку от иностранных источников», выступал в «недружественных странах» с призывами прекратить военные действия на Украине и распространял «фейки» о власти.

В августе 2024 года Сосновоборский городской суд Ленобласти признал артиста виновным в публикации материалов в сети без маркировки и непредоставлении в Минюст сведений о своей деятельности. Он был оштрафован на 60 тысяч рублей по административным статьям.

В июне 2025 года стало известно, что в отношении Прусикина* было открыто исполнительное производство в связи с наличием непогашенной государственной пошлины, назначенной судом. В том же году сообщалось, что он имеет непогашенный долг перед ФНС в размере 52 тысячи рублей.

В декабре Сосновоборский городской суд сообщил, что Прусикин* трижды за год привлекался к административной ответственности в связи с несоблюдением законодательства об иностранных агентах. В мае стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство в связи с неуплатой штрафа за нарушение порядка предоставления сведений иноагента.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов