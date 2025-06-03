В Латвии усилилась истерия вокруг идеи о том, что Россия якобы готовится вторгнуться в страну. Такие настроения усиливаются государственной пропагандой на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом RTVI рассказал латвийский публицист и общественный деятель Владимир Линдерман, которого прокуратура требует приговорить к реальному сроку за публичные высказывания и посты в соцсетях.

«Атмосфера у нас в стране по-прежнему крайне негативная для русских активистов. Я бы даже сказал, что последние несколько месяцев она еще больше взвинчена. Началась какая-то прямо истерика. И со стороны политической власти идут требования, чтобы всем этим, — как они это называют, пятой колонне России, — давали жесткие приговоры, чтобы не выпускали [из изолятора] до суда. Идет такое очень откровенное пропагандистское политическое давление на суд с самого политического верха Латвии», — рассказал Линдерман.

По его мнению, давление усилилось после того, как европейцы осознали, что США готовы — «по меньшей мере, одной ногой» — уйти из Европы.

«Это усилило истерику и пропаганду того, что Россия чуть ли не ежедневно здесь во что-то вмешивается, что кругом российские агенты что-то поджигают и постоянно вредят. Формируется атмосфера, в центре которой бредовая идея о том, что Россия уже на изготовке и вот-вот, так сказать, вторгнется», — отметил Линдерман.

Владимир Линдерман — публицист и правозащитник, один из самых известных в Латвии общественников, отстаивающий права русских и русскоязычных жителей страны. В конце июня 2022 года латвийские власти арестовали его по обвинению «систематическом прославлении и оправдании в интернет-среде преступлений против мира и военных преступлений вооруженных сил Российской Федерации на Украине». Позже к этому добавилось обвинение о «возбуждении ненависти» к латышам и украинцам. Четыре месяца Линдерман провел в изоляторе, а затем его выпустили под залог. В ходе судебного процесса государственное обвинение запросило для Линдермана два года лишения свободы. Сам он продолжает жить в Риге и настаивает на оправдательном приговоре.