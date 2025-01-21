Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля объявили состав участников основного конкурса. Фильмом открытия Берлинале станет картина Тома Тыквера «Свет», а в конкурсную программу попали работы таких режиссеров как Ричард Линклейтер, Хон Сан Су, Раду Жуде, Люсиль Хаджихалилович и многих других именитых авторов. Сам киносмотр пройдет с 13 по 23 февраля.
Участники основного конкурса:
- «Голубая луна», реж. Ричард Линклейтер;
- «Континенталь’25», реж. Раду Жуде;
- «Что природа говорит тебе», реж. Хон Сан-су;
- «Ледяная башня», реж. Люсиль Хадзихалилович;
- «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула», реж. Мэри Бронштейн;
- «Сны», реж. Мишель Франко;
- «Горячее молоко», реж. Ребекка Ленкивиц;
- «Голубая тропа», реж. Габриэль Маскаро;
- «Метка времени», реж. Катерина Горностай;
- «Девушки на проводе», реж. Вивиан Цюй;
- «Юнань», реж. Амир Фарех Эльдин;
- «Мамин ребёнок», реж. Джоанна Можер;
- «Что известно Мариэль», реж. Фредерик Хамбалек;
- «Отражение в мертвом алмазе», реж. Элен Катте и Бруно Форцани;
- «Жить на земле», реж. Мэн Хо;
- «Ари», реж. Леонор Серай;
- «Безопасное место», реж. Лионель Байер;
- «Мечты», реж. Даг Йохан Хёугеруд;
- «Послание», реж. Иван Фунд.
В специальной программе кинофестиваля Berlinale Special Gala покажут фильмы «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе, последнюю работу Лусио Кастро «После смерти» (After This Death) с Рупертом Френдом и Гвендолин Кристи в главных ролях, а Тильда Суинтон представит картину 1987 года «Смерть дружбы» Питера Воллена, где актриса исполнила главную роль. Также на кинофестивале состоятся премьеры долгожданной фантастической ленты «Микки 17» Пон Джун-хо с Робертом Паттинсоном и сериала «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди.
Председателем жюри Берлинале в этом году выступит американский режиссер Тодд Хейнс, автор фильмов «Мая декабрь», «Меня там нет». Тильда Суинтон получит «Золотого медведя» за достижения в кинематографе.