Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля объявили состав участников основного конкурса. Фильмом открытия Берлинале станет картина Тома Тыквера «Свет», а в конкурсную программу попали работы таких режиссеров как Ричард Линклейтер, Хон Сан Су, Раду Жуде, Люсиль Хаджихалилович и многих других именитых авторов. Сам киносмотр пройдет с 13 по 23 февраля.

Участники основного конкурса:

«Голубая луна», реж. Ричард Линклейтер;

«Континенталь’25», реж. Раду Жуде;

«Что природа говорит тебе», реж. Хон Сан-су;

«Ледяная башня», реж. Люсиль Хадзихалилович;

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула», реж. Мэри Бронштейн;

«Сны», реж. Мишель Франко;

«Горячее молоко», реж. Ребекка Ленкивиц;

«Голубая тропа», реж. Габриэль Маскаро;

«Метка времени», реж. Катерина Горностай;

«Девушки на проводе», реж. Вивиан Цюй;

«Юнань», реж. Амир Фарех Эльдин;

«Мамин ребёнок», реж. Джоанна Можер;

«Что известно Мариэль», реж. Фредерик Хамбалек;

«Отражение в мертвом алмазе», реж. Элен Катте и Бруно Форцани;

«Жить на земле», реж. Мэн Хо;

«Ари», реж. Леонор Серай;

«Безопасное место», реж. Лионель Байер;

«Мечты», реж. Даг Йохан Хёугеруд;

«Послание», реж. Иван Фунд.

В специальной программе кинофестиваля Berlinale Special Gala покажут фильмы «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе, последнюю работу Лусио Кастро «После смерти» (After This Death) с Рупертом Френдом и Гвендолин Кристи в главных ролях, а Тильда Суинтон представит картину 1987 года «Смерть дружбы» Питера Воллена, где актриса исполнила главную роль. Также на кинофестивале состоятся премьеры долгожданной фантастической ленты «Микки 17» Пон Джун-хо с Робертом Паттинсоном и сериала «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди.

Председателем жюри Берлинале в этом году выступит американский режиссер Тодд Хейнс, автор фильмов «Мая декабрь», «Меня там нет». Тильда Суинтон получит «Золотого медведя» за достижения в кинематографе.