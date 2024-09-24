Режиссер Сарик Андреасян прокомментировал решение суда о лишении прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Он написал в своем телеграм-канале, что не был пьян, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

«Многим людям очень тяжело дается мой успех, и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены. Я, как человек воспитанный, хорошо понимаю, что кто-то очень сильно попросил», — говорится в посте режиссера.

Сотрудники ГИБДД остановили Андреасяна в мае, когда он ехал в районе Цветного бульвара в Москве. Как сообщили в суде, у режиссера выявили признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта и «нарушение кожных покровов окраса лица». В постановлении говорится, что алкотестер показал содержание спиртного в крови 0,403 мг/л, тогда как допустимая норма составляет не более 0,16 мг/л.

«Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел», — отметил Андреасян.

По словам режиссера, когда его остановили инспекторы, он «честно признался», что «за сутки до этого выпил бокал вина». Затем, как утверждает Андреасян, сотрудники ГИБДД «сразу же включили свои гоу-про и стали устраивать шоу с каким-то невероятным пафосом, будто поймали особо опасного человека». Он отметил, что его юрист судится по этому поводу на протяжении пяти месяцев.

Андреасян добавил, что планирует подать апелляцию на решение суда.

«Прошу не писать обо мне глупостей и не обвинять в том чего я не совершал», — резюмировал он.

Ранее Андреасян и его жена Лиза Моряк сообщили в своих соцсетях, что их автомобили повредил неизвестный вандал. Сильнее всего пострадал синий Bentley, который режиссер подарил супруге в июне 2024 года. Неизвестный оставил вмятины и царапины на машинах пары, оторвал номера и попытался вскрыть крышку бензобака.