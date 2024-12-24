За первые шесть месяцев 2024 года МВД выявило 64,6 тысячи женщин, совершивших преступления — это самый низкий показатель с 2008 года, обнаружил RTVI. Тогда за аналогичный период зарегистрировали 110 тысяч преступниц.

Лидерами по числу выявленных преступниц стали Московская область (3800), Москва (3150), Краснодарский край (2225), Челябинская область (2112) и Ростовская область (2010), следует из данных МВД (статистика с 2008 года). Меньше всего преступлений, совершенных женщинами, выявили в Калмыкии, Чукотском и Ненецком автономных округах.

За последние 16 лет число женщин, совершивших преступление, больше всего снизилось в Орловской области (-71%), Карачаево-Черкесии (-68%) и Новосибирской области (-67%). Напротив, заметный прирост наблюдался в Дагестане (+48%), Ингушетии (+55%) и Ненецком АО (+59%). Несмотря на это, перечисленные регионы относятся к тем, где регистрируется минимальное число преступлений среди женщин.

Тенденция к снижению числа преступниц соотносится с общим сокращением числа выявленных преступников: с 669 тыс человек в первой половине 2008 года до 364 тыс человек в первой половине 2024 года. Однако этот тренд контрастирует с ростом числа осужденных, которое наблюдалось до 2022 года, обратил внимание Сергей Гревцов, партнер, руководитель уголовной практики Адвокатского бюро «Бартолиус».

“В этом контрасте кроется первое объяснение причины столь положительного показателя: правоохранительные органы стали привлекать к уголовной ответственности при повышенном стандарте доказывания вины. То есть, если есть сомнения в том, что в последующем человек не сможет получить обвинительный приговор, то ему не предъявят обвинение. Таким образом, вторая причина — это последствия необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Лучше меньше, но наверняка”, — пояснил он.

Третья причина связана с изменением судебной практики избрания мер пресечения, обратил внимание Гревцов. По его словам, с 2022 года женщинам все реже избирают строгие меры пресечения. “Чаще всего по ненасильственным преступлениям им избирают мягкие меры пресечения, что не вызывает особого интереса у правоохранителей, поскольку создаёт риски, что фигурант может скрыться от правосудия”, — пояснил он.

Четвертая причина — это улучшение условий жизни. “Криминология многократно указывала, что повышение уровня жизни снижает уровень преступности. Женщинам всё реже приходится идти на преступления ради финансового обеспечения своей семьи”, — пояснил Гревцов.

В России отмечается рост уровня образования и профессиональной подготовки женщин, что напрямую способствует снижению уровня преступности, добавил член Ассоциации юристов России Александр Зелинко. “Чем выше образование, тем меньше вероятность вовлеченности в преступную деятельность. Дополнительно, снижение числа преступлений связано с изменением законодательства — например, декриминализацией отдельных правонарушений или сокращением сроков наказания за преступления небольшой тяжести”, — сказал он.

Однако снижение числа выявленных преступниц сопровождается ростом тяжести совершаемых преступлений, обратил внимание Гревцов: так, с 2013 по 2020 год число женщин, осужденных по статьям о мошенничестве (ч. 1—4 ст. 159 УК РФ), увеличилось с 13 тыс до 19 тыс человек.