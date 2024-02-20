Лучшие развлекательные программы RTVI — «Нам надо поговорить», «Это не Фрейд», «Дробышевский. Человек разумный», «Наука против» и другие — уже доступны на Wink, крупнейшем цифровом видеосервисе «Ростелеком»

В общей сложности на онлайн-платформе будут доступны 15 проектов собственного производства RTVI — интервью с известными экспертами на различные темы от психологии и экономики до антропологии.

Сотрудничество с Wink позволит RTVI расширить аудиторию, а самому видеосервису — привлечь новых зрителей, убежден директор глобальной дистрибуции RTVI Андрей Попов.

«Для Wink мы выбрали самые интересные выпуски программ RTVI разных жанров — каталог онлайн-платформы пополнится 400 часами лучшего архивного контента и премьерными выпусками. Мы уверены, программы RTVI будут интересны зрителям Wink», — заявил он.

По мнению Андрея Попова, вывод контента на платформу Wink позитивно скажется на планах RTVI по масштабированию присутствия в диджитал.

Wink является крупнейшим цифровым видеосервисом «Ростелекома», который входит в российский топ-3 операторов интернет- и мобильной связи. Оохват потенциальной аудитории платформы на сегодняшний день можно оценить в 28 млн зрителей.