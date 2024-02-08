Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 февраля отправил в отставку Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил страны и назначил на эту должность генерал-полковника Александра Сырского, ранее командующего сухопутными войсками. Что известно о новом главкоме ВСУ и как развивалась его военная карьера — в справке RTVI.

Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области РСФСР (ныне Россия) в 1965 году. В 1982 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и вскоре переехал на Украину. В 1996 году Сырский с отличием завершил обучение в Академии Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в 2005 году с золотой медалью окончил Национальную академию обороны.

Военную службу Сырский начал в 1986 году в Советской армии командиром мотострелкового взвода. С 1993 года он командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве Харьковской области, затем стал командиром полка этой дивизии.

В 2000—2002 годах Сырский был начальником штаба и первым заместителя командира 72-й отдельной механизированной дивизии ВСУ в Белой Церкви Киевской области, в дальнейшем возглавил ее, дослужившись до генерал-майора.

В 2007 году Сырского назначили начальником штаба — первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. В 2011—2012 годах он был первым заместителем начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций украинского Генштаба, а в 2013 году — первым замначальника Главного командного центра ВСУ. Кроме того, Сырский участвовал в реформе армии под стандарты НАТО.

В 2014 году он стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называли военную операцию в Донбассе. Сырский был одним из командиров во время боев за Дебальцево, а также участвовал в командовании войсками при неудачной попытке отбить Логвиново. Группа, сформированная им, прикрывала отступающих из «дебальцевского котла».

За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сырский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и получил звание генерал-лейтенанта. В 2016 году он возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 году был командиром всей АТО в Донбассе, а 5 августа 2019 года стал командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

После начала боевых действий Сырский командовал обороной Киева и операцией в Харьковской области, которая завершилась «перегруппировкой» российских войск, оставивших Изюм, Балаклею, Купянск, Волчанск, Красный Лиман и Святогорск.

Сырский лоялен президенту Украины и без лишних сомнений выполнял его поручения. Украинские СМИ называют его «любимым генералом Зеленского», поскольку Сырский получил из рук президента больше наград, чем любой другой генерал.

Он же командовал обороной Бахмута (Артемовска) и, несмотря на плачевное состояние дел, ездил туда регулярно, публиковал фотографии с бойцами и писал поддерживающие боевой дух посты.

В 2023 году Сырский командовал контрнаступлением в Бахмутском районе, после перехода в оборону выстраивал линию фронта в Купянском районе. В интервью украинским СМИ генерал заявлял, что отвоевать Бахмут для него — «дело чести».