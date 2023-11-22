Руководству ивановского Института химии растворов РАН (ИХР РАН) поступило предложение работать по тематике НИЦ «Курчатовский институт», и возможно, перейти под его руководство, начав заниматься микроэлектроникой, выяснил RTVI. В самом институте высказались против этих планов, коллектив ученых обратился в РАН, где их поддержали.

О намерении «Курчатовского института» присоединить Институт химии растворов RTVI рассказали два источника в Российской академии наук.

По словам одного источника, неофициальное предложение поступило руководству института еще минувшим летом. После этого состоялось заседание ученого совета института, на котором большинство сотрудников выразили несогласие с возможными планами присоединения для работы по тематике «Курчатовского института».

Вопрос «О проведении научных исследований ФГБУН Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН под непосредственным руководством ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»» рассматривался Отделением химии и наук о материалах РАН 29 сентября.

«Речь о том, чтобы этот институт занимался проблемами микроэлектроники, а в институте недоумевают, каким боком они имеют к ней отношение — они никогда ею не занимались. Этот вопрос рассматривался на бюро Отделения химии и наук о материалах, их директор выступал на бюро и было принято постановление о том, чтобы считать это возможное присоединение нецелесообразным, — пояснил второй источник в РАН. — У меня не сложилось впечатление, что это так серьезно, как в случае с ранее имевшим место присоединением к «Курчатнику» семи институтов, но люди там страшно напуганы».

По словам обоих источников, речь идет не только о научном руководстве институтом, но и фактическом переподчинении, то есть смене учредителя.

Директор ИХР РАН сообщил RTVI, что не в курсе планов присоединения института, официальных предложений ему не поступало. «Тему не комментируем», — сообщили в пресс-службе Курчатовского института.

В феврале 2023 года правительство опубликовало распоряжение, по которому семь институтов РАН были переданы в распоряжение НИЦ «Курчатовский институт». Ими стали Физико-технологический институт имени К. А. Валиева РАН, Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Г. Мокерова РАН, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН и Институт высокомолекулярных соединений РАН.