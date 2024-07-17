Мадонна возобновила работу над автобиографическим фильмом Who’s That Girl («Кто эта девчонка»). Об этом она рассказала в своем инстаграме*, приложив фотографии, на которых работает над сценарием.

«Мне понадобится много музыкантов, чтобы снять это хорошо (историю моей жизни)», — отметила она в посте.

Название байопика Who’s That Girl отсылает к одноименной картине 1987 года, в которой главную роль исполнила сама Мадонна. Предполагается, что в байопике будет показана история становления певицы и ее борьбы в мире шоу-бизнеса. Другие подробности сюжета пока не сообщаются.

Картина о жизни певицы была запущена в производство в 2020 году. Мадонна сама планировала занять режиссерское кресло, а над сценарием она работала вместе с с Диабло Коуди и Эрин Крессидой Уилсон. На главную роль была утверждена звезда сериала «Озарк» Джулия Гарнер. Однако в январе 2023 года студия Universal Pictures объявила о заморозке проекта.

Как пишет Varaity, одной из причин приостановки работы над фильмом мог стать большой музыкальный тур певицы Celebration, который был запланирован на лето 2023 года. В июне 2023 года Мадонна перенесла серьезную бактериальную инфекцию, из-за чего ей пришлось отложить и тур. В итоге певица отправилась в тур в октябре 2023 года после длительного курса лечения.

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