Шестнадцатый чемпион мира Магнус Карлсен 24 июня потерпел поражение от 15-летнего российского шахматиста Максима Иванникова во время онлайн-турнира «Титульный вторник». Норвежец, игравший черными, сдался на 33-м ходу.

«Титульный вторник» — это регулярный еженедельный турнир с призовым фондом, который проводится на платформе Chess.com (сайт заблокирован в России).

Особенностью соревнования является то, что в нем могут принимать участие только шахматисты, имеющие международные звания. Игроки соревнуются в формате блица по швейцарской системе. Общий призовой фонд составляет 2,5 тыс. долларов США.

Иванников — кандидат в мастера спорта FIDE по шахматам, его рейтинг составляет 2184. Показатель Карлсена — 2837. Он удерживал титул чемпиона мира на протяжении десяти лет, с 2013 по 2023 год.

Это не первый проигрыш легендарного норвежца от несовершеннолетнего россиянина в рамках данного турнира. Например, в январе 2025 года Карлсен потерпел поражение от 14-летнего Давида Ахмедова. Последний играл белыми фигурами и одержал победу во втором туре соревнований.