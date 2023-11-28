Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* заявил в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер, что не имеет «ни малейшего желания» играть концерты в России.

«Я не стану сейчас выступать на сцене в России по двум причинам. Первая причина — это невозможно. И вторая причина — у меня нет ни малейшего желания там выступать», — сказал он.

На вопрос, является ли концерт невозможным, потому что это опасно, или потому что просто не дадут выступить, Макаревич* ответил: «Не дадут, естественно. Что там опасного? Застрелят меня, что ли?»

Он также заявил, что не скучает по России.

«Та Россия, которую я очень любил, ее сегодня нет все равно. Ее очень здорово испоганили, и в сегодняшнем виде она меня не привлекает к себе», — сказал лидер «Машины времени».

Сейчас музыкант живет в Израиле. Он выступает против российской военной операции на Украине. В сентябре 2022 года Минюст России внес Макаревича* в реестр иностранных агентов.

Летом 2022 года «Фонтанка» опубликовала неофициальный список музыкантов и групп, выступления которых, по информации издания, признаны в России «нежелательными». В список, в частности, попали «Машина времени», «Аквариум», Земфира*, «Би-2», Noize MC*, Оксимирон*, Anacondaz.

Весной того же года сообщалось об отмене запланированных концертов «Машины времени» в российских городах. Сам Макаревич* тогда заявил, что выступления группы запрещали еще в СССР. «Ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — добавил он.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов