Франция за десять лет правления Эммануэля Макрона превратилась в самое слабое экономическое звено еврозоны. Такой вывод делает Bloomberg в аналитическом материале об итогах его президентства.

Макрон уступит место преемнику в следующем году. Как отмечает Bloomberg, к концу его срока народное недовольство растет, экономический рост падает, а государственный долг стремительно увеличивается. Инвесторы при этом избавляются от французских активов на фоне глобального обвала рынка облигаций.

Автор статьи связывает это с политическими ошибками руководства Франции и глобальными потрясениями последнего десятилетия. В каждом из таких кризисов излюбленным решением Макрона оставалось повышение государственных расходов.

Как все происходило

В первые годы после прихода Макрона к власти экономика Франции росла более чем на 2%, безработица снижалась, а дефицит бюджета держался на минимуме. Глава государства провел обещанные реформы, включая дальнейшее смягчение трудового законодательства и снижение корпоративных налогов.

Первая серьезная трещина образовалась в ноябре 2018 года. Предложенный налог на выбросы углерода в топливе спровоцировал протесты «желтых жилетов». Они переросли в общенациональную волну недовольства ростом стоимости жизни и явным стремлением президента защищать интересы бизнеса. Чтобы восстановить спокойствие, правительство потратило более €10 млрд ($11,3 млрд) на налоговые льготы и премии для низкооплачиваемых работников.

Затем началась пандемия COVID-19. Макрон распорядился поддерживать экономику любой ценой, и Франция тратила огромные суммы на финансирование простаивающих предприятий и временно уволенных работников.

Менее чем через два года президент снова увеличил расходы на поддержку домохозяйств из-за резкого подорожания энергоносителей на фоне украинского конфликта.

Государственная аудиторская служба Cour des Comptes подсчитала, что за три года начиная с 2020 года расходы на кризис и меры стимулирования из-за пандемии во Франции составили около €190 млрд.

В более позднем отчете ведомство оценило затраты на энергетический кризис в €72 млрд. Это больше, чем Франция тратит на оборону за год. В эту сумму вошли почти €8 млрд нецелевых субсидий на автозаправочных станциях.

Как это сказалось на рейтинге Макрона

Государственные финансы и политический капитал президента так и не восстановились. Попытка вернуть контроль над политикой через досрочные выборы 2024 года только усугубила ситуацию. Страна получила парламент, который дважды вынуждал премьер-министров уходить в отставку, а усилия по оздоровлению финансов затянулись.

Решающие удары по экономической политике нанесли бюджеты на 2025 и 2026 годы. В прошлом году премьер-министр Себастьян Лекорню приостановил пенсионную реформу Макрона и продлил разовый налог на крупные фирмы.

Теперь правительство меньшинства в ближайшие недели попытается провести через парламент новый бюджет. По оценке Bloomberg, финальная бюджетная битва будет самой запутанной и сложной за всю историю страны. Инвесторы теряют уверенность в том, что Франция справится с фискальными трудностями.

Министр финансов Ролан Лескюр предложил беспрецедентно резкое сокращение госрасходов, включая непопулярную заморозку зарплат в госсекторе и некоторых пенсий, чтобы вернуться на путь восстановления бюджета. Он продлил срок взимания единовременного налога с крупных компаний, отменил другие льготы и налоговые исключения.

Сторонники курса Макрона указывают и на достижения. Рынок труда стал эффективнее, а число занятых беспрецедентно велико. Страна по-прежнему остается бурно развивающейся «страной стартапов». Если считать рост экономики за десятилетие, среди крупнейших стран Европы Францию опережает только Испания.

Что предлагают конкуренты Макрона

Даже убедительный финансовый план вряд ли остановит падение популярности власти, пишет Bloomberg. Кандидаты, набирающие обороты в опросах перед президентскими выборами в следующем году, — лидер крайне правых Марин Ле Пен и лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон — пообещали отменить реформы Макрона.

Ле Пен, пользующаяся высокой популярностью, пока не представила подробной экономической программы. Свои планы она подает как новый выбор для общества, в том числе отмену пенсионной реформы и выход работников на пенсию в 60 лет.

Меланшон обещает масштабное повышение налогов для бизнеса и богатых, а также резкий рост зарплат. В последние недели именно он доминировал в экономических дебатах, предлагая списать или заморозить долги Франции, которые находятся в ведении центрального банка. Еще в 2018 году он заявлял, что рецепты, на которых строилась политика Макрона, обрекают общество на провал.

Критика со стороны партии Ле Пен «Национальное объединение» звучит так же жестко. На заседании финансового комитета на прошлой неделе депутат Жан-Филипп Танги обвинил власти в провале по всем направлениям.

«Хуже, чем вы, сделать невозможно. Вы потерпели неудачу во всем, вы все испортили», — заявил Танги.

Финал десятилетия резко контрастирует с политическими амбициями Макрона. Он стремился превратить Францию в мощную державу обновленной Европы, способную отстаивать свои интересы, отмечает Bloomberg.