Комитет Госдумы по труду и соцполитике планирует работать над проектом федерального бюджета на 2027—2029 годы; необходимо проследить, чтобы все социальные обязательства были выполнены. Об этом RTVI заявила глава комитета Элеонора Кавшар.

«Ближайшая приоритетная задача комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов — работа над бюджетным пакетом на 2027 год и плановую трехлетку. От заложенных в него параметров МРОТа, прожиточного минимума, тарифов на обязательное социальное страхование напрямую зависят зарплаты, пенсии, пособия и тот уровень жизни, который будет доступен нашим гражданам в соответствии с размерами этих сумм», — сказала она.

По ее словам, «необходимо проследить, чтобы все социальные обязательства перед людьми были выполнены, а для этого они должны быть отражены в бюджете страны и бюджете Социального фонда».

«Очень важно проконтролировать, что заложены средства на индексацию пенсий и пособий, на рост МРОТ — он, кстати, в 2027 году вырастет почти до 29 000 рублей, а также предусмотреть максимум социальной поддержки участников СВО и членов их семей», — подчеркнула собеседница RTVI.

В целом же работа комитета будет направлена на совершенствование законодательного регулирования в области социального и пенсионного обеспечения, в сфере трудовых отношений и защиты уязвимых категорий граждан, заявила Кавшар.

«При этом безусловным приоритетом остается поддержка участников спецоперации, ветеранов боевых действий и их семей. Да, с самого начала СВО приняты важные законодательные решения, которые стали платформой для формирования системы социальных гарантий участников СВО. Но эту систему нужно укреплять и развивать. Будем работать над расширением мер соцподдержки и над их достойным единообразием, в том числе на уровне регионов», — заверила парламентарий.

В сфере трудовых отношений предполагается работа над их дальнейшей цифровизацией и дополнительным регулированием платформенной занятости, рассказала глава комитета.

«Но первоочередными задачами я вижу совершенствование механизмов трудоустройства инвалидов боевых действий и активную популяризацию тех мер, которые сегодня действуют им в помощь. О трудоустройстве участников СВО нужно заботиться прежде, чем они возвращаются с фронта», — отметила депутат.

Что касается взаимодействия с другими органами власти, общественными организациями, гражданами, то, по мнению Кавшар, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов «должен не просто сохранить свою открытость, но и стать еще ближе к людям и их реальным проблемам».

«Мы также открыты для региональных инициатив, планируем продолжить уже зарекомендовавший себя формат выездных мероприятий в субъектах России, будем проводить встречи с региональными властями, открыто говорить с населением, общественными объединениями», — рассказала глава комитета Госдумы.