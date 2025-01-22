Мальта не планирует пересматривать свой нейтральный статус и вступать в НАТО по примеру Финляндии. Эта позиция не изменилась после 24 февраля 2022 года. Об этом рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез, отвечая на вопрос RTVI.

«Нет. Наш нейтральный статус, как вы упомянули, закреплен в Конституции, и до сих пор как правительство, так и оппозиция демонстрируют приверженность этой позиции. Изменений в будущем не предвидится», — подтвердил Кармело Ингуанез.

В Конституции Мальты говорится, что Мальта отказывается участвовать в каких-либо военных альянсах и что на ее территории не будут размещаться иностранные военные базы — в виде исключения это может быть сделано только по просьбе мальтийского правительства в целях самообороны.

По словам посла, после начала военного конфликта на Украине о нейтралитете на Мальте стали активнее «высказывать взгляды» по поводу нейтралитета.

«Раньше нейтралитет был своего рода табу, о котором вообще не рассуждали. Сейчас люди говорят об этом, и у них есть разные мнения. Но что касается правительства и оппозиции, политических партий, то они по-прежнему придерживаются нейтралитета. Так что, я думаю, это сохранится на долгие годы», — подтвердил Ингуанез.