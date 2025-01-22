Мальта поддерживает идею использования доходов от замороженных в рамках санкций российских активов, но выступает против того, чтобы средства шли на военную помощь Украине. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

«Да, мы были против и по-прежнему придерживаемся позиции, что прибыль от подсанкционных активов не должна идти на военные нужды. Мы предпочитаем, чтобы она использовалась для гуманитарных нужд», — заявил посол Мальты.

Как сообщало ранее издание Politico, Валлетта выступила среди оппонентов инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила использовать средства в том числе для совместной закупки военной техники для Вооруженных сил Украины.

«Базово наша позиция вытекает также из нейтрального статуса Мальты. Мы не можем быть участниками действий, которые включают военные действия или решения, которые затем приведут к военным действиям», — уточнил Кармело Ингуанез.

При этом в целом дипломат признал, что Мальта поддерживает идею изъятия доходов от российских активов, которую российские власти не раз называли «грабежом».

«Мы поддерживаем идею использовать доходы от активов, замороженных Европейским союзом из-за санкций. Мы поддерживаем их использование, но мы должны быть осторожны при их использовании», — сказал собеседник RTVI.

Он также уточнил, что внутри страны идея воспринимается неоднозначно.

«Да, ведется довольно обширная дискуссия с точки зрения международного публичного права, и я очень хорошо понимаю ее суть. Даже внутри страны у нас были дебаты по этому поводу, поскольку в некотором смысле это открывает и другие вопросы, требующие ответа», — заключил посол Мальты.