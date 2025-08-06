Как обратил внимание RTVI, на поддомене МГУ больше 25 лет существовал сайт некого «Института исследований природы времени». Используя аудитории МГУ, он годами проводил семинары о машине времени, телепортации, возможности получения информации из будущего, теории эфира и т.д. Однако после того, как RTVI обратил внимание на эту структуру и сделал запрос в университет о природе института, его сайт закрылся.

Сайт «Института исследований природы времени» (ИИПВ) с 1999 года существовал на поддомене официального сайта МГУ по адресу chronos.msu.ru. На сайте института использовался логотип МГУ и был указан его адрес — 119234, Москва, Ленинские горы, 1-12, МГУ имени М.В.Ломоносова, Биологический факультет, кафедра биофизики. Также на главной странице сайта ИИПВ «висела» благодарность центру телекоммуникаций и технологий МГУ за поддержку в размещении сайта.

Как следовало из информации, размещенной на нем, институт был образован биофизиком Александром Левичем (умер в марте 2016 года), а с 2019 года руководителем утвержден Игорь Булыженков. Среди целей и направлений работы института указаны «Постижение природы изменчивости Мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости», «Создать условия для консолидации исследователей Времени» и другие. Несмотря на то, что в институте есть целых 24 лаборатории-кафедры («Исследований сродства времени и психического», «причинной механики», «темпоральной квантовой физики» и др.), судя по наполнению сайта основной деятельностью института было проведение семинаров. На текущий день, согласно нумерации, прошло уже 859 семинаров.

На них докладчики рассказывали «О возможности получения информации из будущего», «Машине Времени и телепортации во времени и пространстве», проповедовали идеи креационизма. Так на одном из семинаров, докладчик утверждал, что человек видел живого стегозавра, которые вымерли 150 млн лет назад. На семинары приглашались н сторонники так называемой «эфиродинамики», давно отвергнутой научным сообществом и причисленной к разряду псевдонаучной теории, и других теорий, противоречащих современному научному знанию — экстрасенсорика, биолокация, торсионные поля и других.

На один из семинаров по зуму был приглашен один из создателей лженаучной теории торсионных полей Геннадий Шипов — на экране конференции он был виден на фоне летающей тарелки, обратил внимание телеграмм-канал КРИНЖ (Качественный российский индекс научных журналов. Канал посвящён отслеживанию лженаучных статей, которые попадают в российские научные журналы).

Из выложенных на сайте института видеозаписей следует, что для проведения указанных семинаров предоставляются учебные аудитории Биологического факультета. Сколько действующих сотрудников МГУ трудится в институте, не ясно, указано, что ученым секретарем работает ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета Дмитрий Рисник.

«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — заявил RTVI декан Биологического факультета академик РАН Михаил Кирпичников.

RTVI спросил пресс-службу МГУ, существует ли в вузе указанное подразделение, работают ли в нем действующие сотрудники МГУ, и считает ли руководство университета пропаганду упомянутых теорий в стенах МГУ соответствующей задачам вуза и современной научной парадигме.

На момент публикации ответа не поступило, однако сайт института перестал быть доступен. Последняя копия главной страницы Института сохранена в кэше поисковой системы Яндекс 3 августа 2025 года. Архивная копия страниц сайта доступна в вебархиве.