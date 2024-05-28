Американские ученые и активисты требуют предупреждать пациентов о долгосрочном влиянии антидепрессантов на сексуальное влечение пациентов. Российский психиатр Павел Бесчастнов в разговоре с RTVI рассказал, что проблема есть, но сильно преувеличена — как правило, у пациентов все приходит в норму после окончания приема препаратов.

Американская некоммерческая организация Public Citizen, специализирующаяся на защите прав потребителей, подала в суд иск против FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств). Поводом стали побочные действия некоторых антидепрессантов — так называемых селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (SSRI) и ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (SNRI), употребление которых несет риск развития ряда нарушений в сексуальной сфере.

В иске, поданном в окружной суд округа Колумбия, указывается, что FDA проигнорировало петицию 2018 года, предупреждавшую врачей и пациентов о побочных эффектах антидепрессантов. «Несмотря на то, что петиция была подана шесть лет назад, FDA ни одобрило, ни отвергло ее», — утверждает Public Citizen, уточняя, что закон требует от FDA принять решение в течение 180 дней.

Препараты на основе SSRIs и SNRI в настоящее время одобрены FDA для лечения клинической депрессии и других заболеваний. К группе SSRI относятся антидепрессанты, продающиеся под такими торговыми марками, как Celexa, Lexapro, Prozac, Paxil, Zoloft и Trintellix).

Иск представлен от лица Энтонея Чоки, молекулярного биолога, с 2004 года изучающего SSRI-ндуцированную сексуальную дисфункцию (Post-SSRI Sexual Dysfunction, PSSD).

Это расстройство проявляется в снижении или потере чувствительности половых органов, проблемах с достижением оргазма или его полным отсутствием, эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции и даже уменьшении размеров гениталий. В настоящее время в США препараты сопровождаются предупреждением о побочных эффектах во время приема, но не предупреждают о риске постоянных и новых сексуальных расстройств даже после окончания приема лекарств. После получения соответствующих предупреждений канадские и европейские регуляторы стали предупреждать пациентов о риске продолжительных побочных эффектов.

«Без адекватных предупреждений о риске возможного постоянного нарушения сексуальной функции, пациенты и врачи не могут оценивать пользу от приема лекарств на фоне потенциального вреда», — пояснил Чока.

Достоверно не известно, какой процент пациентов страдает от PSSD. В одном из исследований утверждалось, что до 70% пациентов, принимавших препараты на основе SSRI, жаловались на сексуальные расстройства, в другом обзоре научных исследований 2018 года говорилось о 5-15% пациентов, еще в одном неопубликованном клиническом исследовании (1 фаза) пришли к выводу, что свыше 50% здоровых добровольцев имели сильно выраженные проблемы сексуальной сферы на фоне приема препаратов. В 2022 году в журнале Frontiers in Pharmacology был опубликован мета-анализ, результаты которого говорят, что прием препаратов на основе SSRI имеет статистически значимое воздействие на качество спермы, но на ее количество в организме — не влияет.

«Многие ученые, в том числе я, публиковали статьи, показавшие, что SSRI могут менять эпигенетику и человеческие клетки. Если это происходит, клетки и и ткани не могут моментально восстановиться в момент прекращения лечения… До сих пор точно не ясно, что представляют собой эти эпигенетические изменения», — считает Чока.

Как рассказал RTVI психиатр Павел Бесчастнов, указанные две группы препаратов — основные типы прописываемых в мире антидепрессантов. Однако, по его мнению, чаще расстройства сексуального плана наблюдаются именно на фоне их приема и не носят длительный характер, о них сообщают 50-70% пациентов.

«Это не совсем сексуальная дисфункция, а скорее снижение либидо. То есть физиологическая функция, машинка работает, но снижается именно влечение, то есть человеку просто это становится не очень интересным. Это широко распространенное, обыденное явление, о чем пациенты предупреждаются — влечение к сексу снижается достаточно часто. Но именно на время приема препаратов, после их отмены все возвращается на исходные позиции, — рассказал Бесчастнов. — Есть отдельные исключения, чрезвычайно редкие, о которых написано в аннотации… Я таких кейсов за долгие годы могу вспомнить лишь несколько, и то в них было непонятно, дело было в приеме этих препаратов или что-то иное. В 99% случаев после прекращения приема все эти дисфункции уходят».

По словам специалиста, в России наблюдается постепенный рост прописываемых антидепрессантов:

«Я уверен, что никакого тренда, связанного с событиями 2022 года нет, есть общий тренд, который прослеживается на протяжении последних 10-15 лет — это плюс-минус непрерывно растущая прямая без ярко выраженных всплесков».

«Это связано с тем, что постепенно растет информированность, все меньше психиатрической стигматизации — у людей все меньше предубеждений, страхов, и это все активнее входит в медицинскую практику, антидепрессанты начинают чаще выписывать», — пояснил психиатр.