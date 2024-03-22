За два года автомобили в России подорожали как минимум в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата, изученные RTVI. При этом фактические цены могут быть выше заявленных Росстатом из-за меняющейся ситуации на рынке. А предпосылок для снижения цен нет, считают эксперты.

Цены на автомобили в России росли с февраля 2022 года по февраль 2024 года. Новые легковушки российского производства подорожали в среднем на 51%, новые иномарки — на 70%, а подержанные иномарки — на 56%. В феврале 2022 года в среднем по стране новые российские автомобили в базовой комплектации стоили 778 тыс. руб., а в феврале 2024 года — 1,175 млн руб. Цены на новые иномарки за два года выросли с 1,4 млн до 2,3 млн руб., а на подержанные иномарки — с 919 тыс. до 1,4 млн.

В некоторых регионах цены поднялись существенно сильнее. Например, новые российские автомобили сильнее всего подорожали в Вологодской области (на 83%), Мордовии (на 76%), Оренбургской области и ЯНАО (на 69%), а также в Белгородской и Архангельской областях (на 66%).

Новые иномарки подорожали более, чем на 100% в четырех регионах — в Тульской области (на 152%), Хабаровском крае (на 126%), Пензенской области (на 122%) и в Карачаево-Черкесии (на 119%). Стоимость подержанных иномарок выросла на 228% в Курганской области, на 178% в Чувашии, на 152% в Псковской области, на 148% в Ингушетии и на 119% в Республике Коми.

К отечественным легковым автомобилям Росстат относит «преимущественно автомобили марки ВАЗ и «Москвич» в базовой комплектации. К легковым автомобилям иностранного производства ведомство относит новые машины марок Kia, Hyundai, Cheri, Geely, Haval и другие, собранные на территории России, также в базовой комплектации. Подержанными импортными машинами Росстат считает автомобили марок Volkswagen, Аudi, Оpel, Nissan, Toyota, Daewoo, Skoda, Kia, Hнundai, Renault, Geely, Chery, Changan, Lifan, Haval и другие возрастом от трех до десяти лет.

Президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов рассказал RTVI, что данные Росстата в целом отражает реальную динамику рынка, при этом на подсчеты влияет методика:

«Росстат мониторит розничные цены, так называемый прайслист — это рекомендованные розничные цены, которые устанавливаются производителями. А фактические цены могут отличаться: колебания фактических цен гораздо более интенсивные, с большей амплитудой происходят и более часто. Это зависит от многих факторов, часто бывает дефицит на рынке, тогда цены начинают превышать установленные рынком. Но в основном у нас избыток предложения на рынке, и это гораздо опаснее для отраслевого бизнеса».

В 2023 году, по словам эксперта, картина была несколько иной: отечественные автомобили дорожали в четыре раза быстрее иномарок. «Это парадокс, поскольку должно быть ровно наоборот. У нас произошла достаточно серьезная девальвация рубля, с начала года порядка 30%. В первую очередь валютная составляющая влияет на импортные автомобили. Но китайские производители гораздо более эластичны к валютным колебаниям, и они в состоянии удерживать цены, потому что удорожание продукции грозит потерей рынка», — подчеркнул Жигалов.

Российские и локализованные производители также пользуются защитой правительства, например, повышение утилизационного сбора в 2023 году коснулось именно импортных автомобилей, однако российские машины подорожали на 18%, а иностранные только на 4%, напомнил Жигалов.

Сейчас ситуация на авторынке сравнительно стабилизировалась, считает эксперт, так как валютный курс не претерпевает критических изменений, не появляется новых внешних факторов, которые могли бы повлиять на рынок. Если такая ситуация сохранится, рынок адаптируется к условиям и потребители «тоже начнут привыкать». При этом рост продаж автомобилей будет зависеть от ключевой ставки — если ЦБ возьмет курс на снижение, то кредитование начнет оживляться и продажи продолжат расти.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил в разговоре с RTVI, что в 2023 году многие производители установили себе неоправданно высокие планы продаж на российском рынке и поставили в страну большое количество автомобилей, которые не продаются в том числе из-за дороговизны кредитов:

«Машин много, а покупателей реальных стало не так много, как предполагалось, потому что кредитные деньги стали неподъемными. Поэтому продажи не то что бы просели, но все пересматривают свои планы: кто-то урезает поставки, кто-то пересматривает цены, кто-то пересматривает свою долю на рынке и так далее. Поэтому в ближайшие месяцы мы будем жить в ситуации постоянных точечных изменений. Цены вниз не пойдут, но все компании будут предлагать маркетинговые инструменты, скидки, подарки, бесплатную рассрочку платежей на год и так далее. Но цены сами по себе вниз не пойдут».

По его мнению, в России еще на протяжении достаточно долгого времени сохранится тенденция, предполагающая, что покупать машину за реальные, не заемные деньги сегодня будет дешевле, чем покупать ее через несколько месяцев.

Обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов добавил в разговоре с RTVI, что в последние два года покупатели стали реже покупать новые автомобили «в ситуации двух- или даже трехкратного роста цен».

«Большинство россиян предпочитают либо вложить деньги в обслуживание имеющейся техники, либо купить подержанный автомобиль. Вместе с тем спрос на рынке новых автомобилей сместился в сторону более доступных моделей», — объяснил он.

При этом сократился и уровень автокредитования, уверен Арбузов, так как повышение ключевой ставки сделало кредиты менее доступными. «Во второй половине 2023 года продажи стимулировали прямые скидки от дистрибьюторов или импортеров. Без трейд-ина и кредита можно было получить дисконт в размере трехсот тысяч рублей. Отдав свой старый автомобиль в трейд-ин, покупатель мог получить дополнительную скидку и с учетом стоимости сданной машины купить новую, не оформляя кредит», — добавил эксперт.

Военнослужащие, имеющие возможность брать кредиты на льготных условиях, а также получающие высокие зарплаты, сейчас мало интересуются покупкой новых машин, утверждает Арбузов: