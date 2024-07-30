Мать певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Элис Буше) Санди Гароссино обвинила бизнесмена Илона Маска в том, что он не позволяет троим своим детям, рожденным во время романа с Буше, встретиться с умирающей прабабушкой. Об этом она написала в соцсети X.

Гароссино заявила, что 93-летняя бабушка Граймс находится в хосписе на последнем этапе паллиативной помощи и очень хочет увидеть своих правнуков.

«Я пишу сюда, потому что это единственный способ связаться с вами. Как вы знаете, моя 93-летняя мать сейчас проходит паллиативную терапию, и жить ей осталось недолго. Она жаждет увидеть и обнять детей Клэр в последний раз. Особенно младшего ребенка, которого еще ни разу не видела», — написала Гароссино.

По ее словам, дети должны были приехать в Канаду к прабабушке на день рождения, но поездка была отменена из-за того, что Маск отказался подписывать документы на выезд. Гароссино выразила разочарование произошедшим, отметив, что «дети не могут посетить свою умирающую прабабушку, поскольку вы запретили им это и не предоставили Клэр их документы».

Она призвала Маска предоставить необходимые документы, чтобы дети смогли увидеть свою прабабушку прежде, чем она умрет. «Пожалуйста, Илон, я умоляю вас. Это причиняет моей матери боль, и я волнуюсь за детей. Время теперь очень важно», — написала мать Граймс.

Кроме того, Гароссино обратила внимание на то, что сам Маск сейчас находится на Олимпийских Играх в Париже, куда он приехал со старшим сыном от Граймс — четырехлетним X Æ A-Xii.

«Где остальные дети и с кем? Они должны были находиться со своей матерью. Их ожидали здесь, в Канаде. Я обращаюсь к тебе с просьбой от имени бабушки — вернуть детей и предоставить им документы, необходимые для того, чтобы увидеть свою прабабушку до ее ухода», — подчеркнула бабушка детей Маска.

Осенью 2023 года Граймс уже заявляла о проблемах с общением с Маском, в том числе о том, что он не дает ей видеться с детьми.

Маск и Граймс поддерживали отношения с 2018 по 2022 годы. В мае 2020 года у них родился сын X Æ A-Xii , в декабре 2021-го — дочь Экса Дарк Сидеэль от суррогатной матери. В июне 2022 года у пары родился младший сын — Техно Механикус. В интервью Vanity Fair в 2022 году Граймс сказала, что хотя они с Маском больше не вместе, все равно хотели бы иметь «троих или четверых» детей.

На данный момент у Илона Маска около 12 детей от разных женщин.